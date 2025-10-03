ETV Bharat / spiritual

3 अक्टूबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार को मेष राशि के जातकों का होगा प्रमोशन, संभलकर रहें

मेष- आज 03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. घर, परिवार और संतान के मामले में आज आपको आनंद और संतोष का अनुभव होगा. आज आप सगे- संबंधियों और मित्रों से घिरे रहेंगे. प्रेम जीवन में भी रिश्ते निभाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. व्यापार को बढ़ाने के लिए नए लोगों से मुलाकात होगी. इसमें लाभ भी होगा. व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी. नौकरी में पदोन्नति मिलेगी. नौकरीपेशा लोग समय पर अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य के मामले में आपको संभलकर रहना होगा. वाहन दुर्घटना हो सकती है, संभलकर रहें. दोपहर के बाद कार्यभार से थकान का अनुभव होगा. वित्तीय मोर्चे पर दिन सामान्य है. वृषभ- आज 03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. विदेश में रहने वाले स्नेहीजन तथा मित्रों से बातचीत आपको खुशी देगी. विदेश से जुड़े काम में आपको लाभ होगा. रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए स्वप्रेरणा से कार्य शुरू करेंगे. आज अपने प्रिय को कोई विशेष उपहार भी दे सकते हैं. परिजनों के साथ धार्मिक स्थल या किसी मंदिर जाने से आपका मन खुश रहेगा. प्रोफेशनल मोर्चे पर कार्यालय या व्यापार में कार्यभार अधिक रहेगा. इसे पूरा करने में थकान का अनुभव हो सकता है. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. बिजनेस के लिए कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें. मिथुन- आज 03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज का दिन प्रतिकूल है, इसलिए आज आप हर काम सावधानी से करें. आज किसी नए काम का आरंभ न करें. ऑफिस में अधिकारियों के साथ वाद-विवाद करने से नुकसान हो सकता है. गुस्से के कारण कुछ अनिष्ट न हो, इसका खास ध्यान रखें. रोगी अपना कोई नया इलाज या शल्य चिकित्सा आज न करवाएं. स्वास्थ्य के मामले लापरवाही के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. अपने व्यवहार पर संयम रखने की कोशिश करें. अधिक खर्च होने से चिंतित रह सकते हैं. घर या ऑफिस में वाणी पर संयम रखने से विवादों को टाल सकेंगे. किसी कारण से समय पर खाना नहीं मिलेगा. ईश्वर की आराधना से शांति मिलेगी. कर्क- आज 03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज आप समाज में सम्मान और व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. वस्त्राभूषण तथा वाहन की खरीदारी कर सकेंगे. मनोरंजन, रुचिकर प्रवृत्तियों तथा दोस्तों से मिलकर सुख का अनुभव करेंगे. आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा. पार्टनरशिप में किए गए कोई भी काम से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. यात्रा होने की संभावना रहेगी. हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम रहेगा. आपको बाहर खाने-पीने में लापरवाही से बचना होगा. सिंह- आज 03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आपका आज का दिन मध्यम फलदायी होगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय वाणी में संयम बरतें. जीवनसाथी के साथ किसी खास चर्चा में दिन व्यतीत हो सकता है. दैनिक काम में विघ्न आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोग काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आज ज्यादा मेहनत के बाद भी रिजल्ट कम मिलेगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी. आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. दोपहर के बाद धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके कार्य पूरे हो सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके अनुकूल है. कन्या- आज 03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आपके मन में चिंता और भय का माहौल रहेगा. नौकरीपेशा लोग समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे. आपको स्वास्थ्य और संतान की चिंता हो सकती है. अपच की शिकायत होगी. मौसमी बीमारी होने की आशंका रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. अचानक धन खर्च हो सकता है. शेयर- सट्टे से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है. प्रियजनों से मिलने की संभावना है. यात्रा नहीं करना ही श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि प्रेम के मोर्चे पर आज आपका दिन अच्छा रह सकता है. आज अपने प्रिय के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा.