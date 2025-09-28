ETV Bharat / spiritual

28 सितंबर 2025 का राशिफल: रविवार को इन राशियों के बुलंद होंगे सितारे, मिलेगा किस्मत का साथ

रविवार 28 सितंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 28, 2025 at 12:02 AM IST 7 Min Read

मेष- 28 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आपका दिन मिश्रित फलदायी है. आज आप अस्वस्थता एवं चिंता का अनुभव करेंगे. शरीर में थकान, आलस्य एवं मन में अशांति रहेगी. आप थोड़े क्रोधित रहेंगे, जिससे काम बिगड़ सकता है. निर्धारित काम के लिए प्रयासरत रहें. धार्मिक यात्रा का आयोजन होगा. आप आज जो भी प्रयत्न करेंगे, वे गलत दिशा में हो सकते हैं. धैर्य रखें. कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. दूसरों के काम में ज्यादा दखल देना आपको भारी पड़ सकता है. वृषभ- 28 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन सावधानीपूर्वक गुजारें. आज किसी भी प्रकार से कोई नया काम शुरू ना करें. आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. खान-पान में विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है. शारीरिक रूप से थकान और मानसिक रूप से व्याकुलता का अनुभव करेंगे. ऑफिस में कार्य भार के कारण अधिक थकान का अनुभव होगा। यात्रा लाभदायी नहीं रहेगी. आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकालें. मिथुन- 28 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज आपके अधूरे काम पूरे होंगे. घर में शांति और आनंद का वातावरण आपके मन को प्रसन्न रखेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. व्यापार में वाद-विवाद या मनमुटाव के मौके आ सकते हैं. इससे सावधान रहना आवश्यक है. छोटे भाई-बहनों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है. परिवार में मेहमानों के आने से मन खुश रहेगा. आज आप अपनों को उपहार देने के लिए किसी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं. दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में बना रहेगा. कर्क- 28 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज के दिन शांतिपूर्ण तरीके से रहें. आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा. पेट में पीड़ा रहेगी, इससे आपका मन काम में नहीं लगेगा. मानसिक रूप से भी किसी चिंता में रहेंगे. आकस्मिक खर्च होगा. वाद-विवाद को टालें. यात्रा और नए काम की शुरुआत ना करें. समय कार्य नहीं कर पाने के कारण आपको मिलने वाला कोई प्रोजेक्ट किसी ओर को मिल सकता है. सिंह- 28 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे. घर में स्वजनों के साथ गलतफहमी हो सकती है. माता के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. घर की महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सरकारी तथा संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. कार्यस्थल पर आपकी योजना के अनुसार काम नहीं होने से निराशा हो सकती है. कन्या- 28 सितंबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपको किसी भी काम में बिना सोचे-समझे भाग नहीं लेना है. साथियों के साथ समय अच्छी तरह गुजरेगा. भावनात्मक संबंधों में आप नरम रहेंगे. मित्रों एवं स्वजनों से भेंट होगी. भाई-बहनों से लाभ होगा. विरोधियों का सामना कर पाएंगे. आध्यात्मिक बातों में सिद्धि मिलेगी. ध्यान से मन शांत बना रहेगा. कार्यस्थल पर आपको कोई नया टारगेट मिल सकता है. हालांकि सहकर्मियों का साथ कम मिलने से आप निराश हो सकते हैं.