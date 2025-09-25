ETV Bharat / spiritual

25 सितंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार को वृषभ राशि समेत राशियों की होगी उन्नति, पढ़ें भविष्यफल

गुरुवार 25 सितंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

मेष- 25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज परिजनों और मित्रों के साथ दिन आनंद में गुजरेगा. नए वस्त्र तथा आभूषणों की खरीदी कर सकेंगे. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. दोपहर के बाद आपको संयमित व्यवहार करना पड़ेगा. नए सम्बंध बनाने से पहले आप सोचकर कदम बढ़ाएं. खर्च अधिक होगा. आप नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से सावधान रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने से आप बचें. वाणी और व्यवहार पर भी संयम रखें. लोगों से मिलने-जुलने में बेहद सावधानी रखें. वृषभ- 25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यापार के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी है. पारिवारिक वातावरण भी सुख और शांति का बना रहेगा. विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होगी. परिवार के लोगों के साथ मिलकर आज कोई विशेष काम बना पाएंगे. दोपहर के बाद आप मनोरंजन में व्यस्त रहने वाले हैं. पर्यटन का आयोजन होगा. आज दोस्तों से मुलाकात होगी. आप बचपन की यादों में भी खो सकते हैं. दूर रह रहे रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत होगी. पार्टनरशिप के काम में आज संभलकर कार्य करना होगा. मिथुन- 25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको संतान और जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. विवाद या चर्चा में न पड़ें. मित्रों पर धन खर्च हो सकता है. हालांकि आपको आय और व्यय में बैलेंस बनाकर रखना होगा. अनावश्यक बहस से बचें. दोपहर मेें थकान का अनुभव होगा. आज आपको खाने-पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए. पेट में पीड़ा या तकलीफ हो सकती है. आज किसी तरह की नई शुरुआत ना करें. परिवार के साथ रहकर अपने संबंधों को और मजबूत करें. शाम में आपके लिए समय अच्छा रहेगा. कर्क- 25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आपको आज आलस्य और भय का अनुभव होगा. मन में हताशा छा जाएगी. सीने में कोई पीड़ा या तकलीफ हो सकती है. परिजनों और सगे संबंधियों के साथ चर्चा और विवाद हो सकता है. नींद नहीं आएगी. सार्वजनिक रूप में स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखें. खर्च अधिक होगा. पर्यटन स्थल पर घूमने जाए तो सावधानी रखें. कार्यस्थल पर जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है. सिंह- 25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं. भाइयों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे. अपने मन के अनुसार काम कर सकेंगे. कार्यस्थल पर भी आपको रुचिकर काम आपको मिल सकता है. किसी मीटिंग या व्यापार बढ़ाने की योजना को फलीभूत करने के लिए कोई छोटी यात्रा हो सकती है. आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. प्रियजनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक लाभ भी हो सकता है. कन्या- 25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी और परिजनों संग आनंद मना सकेंगे. आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे. यात्रा की भी संभावना है. मिठाई का आनंद पा सकेंगे. आयात-निर्यात के व्यवसाय में लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उग्र विवाद या चर्चा से दूर रहें. अधिकारी से विवाद ना करें. दोपहर बाद केवल अपने काम पर ध्यान दें. प्रेमी की बातों को भी महत्व दें.