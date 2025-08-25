मेष- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे. अपनी रचनात्मकता से कुछ नया कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आज आपका मन साहित्य और कला में लगेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. दैनिक कामों में कुछ अवरोध आएगा. व्यापार और नौकरी में बातचीत करते समय ध्यान रखें. हालांकि अधिक परिश्रम का फल कम मिलेगा.

वृषभ- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. पानी वाली जगहों से दूर रहें. जमीन और संपत्ति के कागजात पर ध्यान से हस्ताक्षर करें. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. मन में उठती कल्पना की लहरें कुछ नया अनुभव करवाएगी.

मिथुन- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजरेगा. भाइयों के साथ मेल-जोल से आपको लाभ होगा. मित्रों और स्वजनों से भी आज मुलाकात होगी. दोपहर के बाद नकारात्मक विचारों से मन में किसी बात की चिंता हो सकती है. आज समय पर भोजन नहीं मिलेगा. किसी बात को लेकर इमोशनल बने रहेंगे. घर का वातावरण उग्र रहेगा. आज घर-परिवार में किसी के साथ विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. जमीन आदि के काम में लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

कर्क- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपके लिए लाभ के कई अवसर मिलने वाले हैं. परिजनों का साथ मिलेगा. वाणी की सुंदर शैली से अपना काम आसानी से बना पाएंगे. दोपहर के बाद प्रवास या पर्यटन का कार्यक्रम बन सकता है. दोस्तों के साथ निकटता का अनुभव करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन की प्रसन्नता आपका आनंद बढ़ा देगी. आज कार्यस्थल पर भी आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा हो सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा.

सिंह- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आप दृढ़ शक्ति के साथ सभी काम कर पाएंगे. घर के बड़ों से आपको लाभ होगा. मैरीड कपल के बीच प्यार ज्यादा रहेगा. आज दोपहर बाद वाणी में उग्रता हो सकती है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी. पारिवारिक वातावरण में भी मेल-जोल रहेगा. आज खर्च अधिक न हो जाएं, इसका ध्यान रखें. विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से आपको लाभ हो सकता है. कोई खरीदारी आनंदप्रद और लाभदायी रहेगी. संतान संबंधी कोई चिंता दूर होगी.

कन्या- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. मन को आज भावना के प्रवाह में न बहने दें. किसी बात की उलझन हो तो आज उसे किसी भी तरह दूर करने का प्रयास करें. किसी के साथ उग्र चर्चा और झगड़े में न पड़े. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद न हो, इसका ध्यान रखें. आय से अधिक खर्च बढ़ सकता है. दोपहर के बाद आपको पिता और बड़ों का साथ मिलेगा. इससे आप के मन पर चिंता का भार कम होगा. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक है. नौकरी या व्यवसाय में काम धीमी गति से आगे बढ़ेंगे. आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास होगा.

तुला- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. नए काम की शुरुआत आज ना करें. आज बहुत सोच-विचार में रहने वाले हैं. इससे मनोबल में कमी आएगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम समय पर पूरा करने में दिक्कत आ सकती है. मित्रों से आपको विशेष लाभ होगा. व्यापार में भी लाभ होगा, लेकिन दोपहर के बाद इमोशनल रहेंगे. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. चिंता से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. वाणी में संयम बनाए रखें. खर्च बहुत ज्यादा होगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है.

वृश्चिक- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. व्यापार में आज आपकी प्रतिभा की बहुत प्रशंसा होगी. व्यापार में नए ग्राहक आपसे जुड़ेंगे. काम बहुत सरलता से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों का काम भी समय पर पूरा हो सकेगा. स्थायी संपत्ति के मामलों के लिए समय अच्छा है. सरकारी काम से लाभ होगा. गृहस्थ जीवन में मधुरता रहेगी. दोपहर के बाद मित्रों से लाभ होगा. दिनभर वैचारिक स्तर पर अनिश्चितता का वातावरण रह सकता है. आवश्यक निर्णय दोपहर के बाद ना लें. परिजनों के साथ शाम अच्छे से गुजरेगी.

धनु- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी. स्वास्थ्य कुछ कमजोर भी रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपके काम करने की गति धीमी होगी. आज किसी धार्मिक यात्रा की भी संभावना है. व्यापार में विवाद होने की आशंका बनी रहेगी, परंतु दोपहर के बाद काम में कुछ सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. स्थायी संपत्ति के दस्तावेज के लिए समय अनुकूल है. पिता की ओर से लाभ होगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी.

मकर- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज बीमारी पर धन खर्च अधिक होगा. आपको मन से नकारात्मक विचार निकाल देना चाहिए. इससे कार्यस्थल पर भी आपके काम पर असर होगा. कोई अन्य आकस्मिक खर्च भी हो सकता है. पारिवारिक सदस्यों के साथ उग्र बहस न हो जाएं, इसका ध्यान रखें. ज्यादातर समय घर में मौन रहें. बाहर के खाने-पीने से आज परहेज करें. गलत कामों से आप दूर रहें. निरर्थक वाद-विवाद या चर्चा से दूर रहें. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. दोपहर के बाद आलस्य ज्यादा रहेगा.

कुंभ- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज व्यापार में भागीदारों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. आप अपनी बात थोपने की जगह दूसरों के विचारों को भी सुनने की आदत डालें. वैवाहिक जीवन में विचारों का मतभेद रहेगा. विद्यार्थियों का विद्याभ्यास में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. घर का वातावरण शांतिमय रहेगा. दैनिक कार्य में कुछ विघ्न आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का ऑफिस में किसी से विवाद हो सकता है. अधिक परिश्रम करने पर भी उचित परिणाम नहीं मिलेगा.

मीन- चंद्रमा 25 अगस्त, 2025 सोमवार के दिन सिंह राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी है. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. व्यापार में ज्यादा लाभ की गुंजाइश नहीं रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ आज मेल-जोल बने रहेंगे. दैनिक कामों में विलंब होंगे. ऑफिस में साथियों का सहयोग कम मिलेगा. जीवनसाथी के साथ मनमुटाव हो सकता है. घर-परिवार में किसी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सामाजिक क्षेत्र में यश प्राप्त नहीं होगा. आपके काम का श्रेय कोई और ले सकता है. हालांकि धैर्य के साथ आज का दिन गुजारें.