ETV Bharat / spiritual

19 सितंबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार को इन राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, होगा लाभ

मेष- 19 सितंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा. छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से कमजोरी लगेगी. निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें. व्यापार और नौकरी में आज संभलकर रहें. कार्यस्थल पर समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे. किसी तरह की यात्रा का कार्यक्रम हो, तो आज टालना उचित रहेगा. किसी विवादास्पद चर्चा से दूर रहें. जीवनसाथी के साथ आज मतभेद होने की आशंका रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय मध्यम फलदायक है.

वृषभ- 19 सितंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा। आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर अपना टारगेट पूरा करके अधिकारी की प्रशंसा का पात्र बनेंगे. विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दोपहर के बाद झगड़े का वातावरण बना रहेगा. आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ भी विवाद करने से बचें. आलस्य का वातावरण छाया रहेगा. विवाद से मानहानि हो सकती है, ध्यान रखें. ज्यादातर समय मौन रहें. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा.

मिथुन- 19 सितंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आप किसी बात को लेकर नेगेटिव विचार मन में ना रखें. असंतोष की भावना रह सकती है. परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे. पढ़ने-लिखने में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा. दोपहर के बाद आप प्रसन्न रहेंगे. फिर भी नए काम की शुरुआत आज ना करें. विरोधियों से आप विजयी होंगे. दोस्तों के साथ मुलाकात करने से मन में आनंदित होगा. आज आनंददायी यात्रा का भी योग है.

कर्क- 19 सितंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज भावनाओं के प्रवाह में आप ना बह जाएं. किसी छोटी यात्रा की संभावना है. आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी खुश रहेगा. दोपहर के बाद कोई काम नहीं बनने से आप चिड़चिड़े रहेंगे. किसी भी तरह के गलत काम में आज ना पड़ें. धन का खर्च अधिक होगा. माता-पिता से बहस करने से बचें. परिवार के सदस्यों को आज पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे.

सिंह- 19 सितंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे. पारिवारिक कामों के पीछे धन का खर्च होगा. वाणी पर संयम रखें. नौकरी या व्यापार में उलझन दूर करने के लिए बड़ों की मदद लग सकती है. संबंधियों के साथ मनमुटाव के प्रसंग बनेंगे. दोपहर बाद दोस्तों के साथ हुई मुलाकात से मन प्रसन्न होगा. आपको कार्यस्थल पर आज कोई नया टारगेट भी मिल सकता है. व्यापार और व्यवसाय के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है.

कन्या- 19 सितंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको विविध क्षेत्रों से लाभ होने की संभावना है. व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा. साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. दोस्तों के लिए धन खर्च कर सकते हैं. प्रवास या पर्यटन हो सकता है. दोपहर के बाद आपका मन उलझन में रहेगा. इस दौरान आपके काम करने की गति धीमी हो जाएगी. संबंधियों के साथ भेदभाव के प्रसंग भी उपस्थित हो सकते हैं. क्रोध में किसी के साथ विवाद की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा.