18 सितंबर 2025 का राशिफल: कन्या राशि के जातकों को होगा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आपका आज का दिन मानसिक चिंता से भरा रहेगा. आज भावना के प्रवाह में कुछ अधिक ही बह सकते हैं. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. वाणी पर संयम नहीं रहने के कारण ग्लानि का भी अनुभव हो सकता है. माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. स्थायी संपत्ति से संबंधित चर्चा को आज टालें. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. प्रेम जीवन में साथी की बात का बुरा भी आपको लग सकता है. वृषभ- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आप तन और मन से हलकापन अनुभव करेंगे. आपके उत्साह में वृद्धि होगी. मन भी संवेदनशीलता से भरा रहेगा. आज अपनी कल्पनाशक्ति से कोई अच्छा काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. पारिवारिक विषयों में रुचि लेंगे. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. आर्थिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान देंगे. रुचिकर भोजन भी मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. मिथुन- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपको काम में सफलता मिलेगी, परंतु इसमें विलंब हो सकता है. प्रयत्न जारी रखें. आपकी आर्थिक योजनाओं में थोड़े विघ्न आएंगे लेकिन बाद में सारे काम आसानी से बन जाएंगे. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. कर्क- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रहेंगे. परिजन, मित्र तथा सगे- संबंधी इसमें सहभागी बनेंगे. किसी से उपहार मिलेगा. स्वादिष्ट भोजन करने और बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. आनंददायक प्रवास होगा. धन लाभ होगा. दांपत्यजीवन में घनिष्ठता का अनुभव करेंगे. सिंह- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आप अत्यधिक चिंता के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ अनुभव करेंगे. गलत दलील और वाद-विवाद से मुश्किल हो सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी रखें. वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक है. आय की अपेक्षा धन खर्च अधिक होगा. गलतफहमी पैदा न हो इसका ध्यान रखें. आज कार्यस्थल पर आपके काम में विलंब हो सकता है. कन्या- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज लाभ का दिन है. व्यापार में विकास के साथ- साथ आय भी बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को लाभ का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति होगी. पत्नी, पुत्र और बुजुर्गों से लाभ होगा. मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मित्र विशेष लाभकारी साबित होंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.