18 सितंबर 2025 का राशिफल: कन्या राशि के जातकों को होगा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

गुरुवार के दिन वैवाहिक जीवन में भी सुख और संतोष मिलेगा. पूरा दिन मौज में बीतेगा.

THURSDAY 18TH SEPT 2025 RASHIFAL
गुरुवार 18 सितंबर 2025 राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 12:06 AM IST

मेष- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आपका आज का दिन मानसिक चिंता से भरा रहेगा. आज भावना के प्रवाह में कुछ अधिक ही बह सकते हैं. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. वाणी पर संयम नहीं रहने के कारण ग्लानि का भी अनुभव हो सकता है. माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. स्थायी संपत्ति से संबंधित चर्चा को आज टालें. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. प्रेम जीवन में साथी की बात का बुरा भी आपको लग सकता है.

वृषभ- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आप तन और मन से हलकापन अनुभव करेंगे. आपके उत्साह में वृद्धि होगी. मन भी संवेदनशीलता से भरा रहेगा. आज अपनी कल्पनाशक्ति से कोई अच्छा काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. पारिवारिक विषयों में रुचि लेंगे. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. आर्थिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान देंगे. रुचिकर भोजन भी मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

मिथुन- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपको काम में सफलता मिलेगी, परंतु इसमें विलंब हो सकता है. प्रयत्न जारी रखें. आपकी आर्थिक योजनाओं में थोड़े विघ्न आएंगे लेकिन बाद में सारे काम आसानी से बन जाएंगे. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

कर्क- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रहेंगे. परिजन, मित्र तथा सगे- संबंधी इसमें सहभागी बनेंगे. किसी से उपहार मिलेगा. स्वादिष्ट भोजन करने और बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. आनंददायक प्रवास होगा. धन लाभ होगा. दांपत्यजीवन में घनिष्ठता का अनुभव करेंगे.

सिंह- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आप अत्यधिक चिंता के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ अनुभव करेंगे. गलत दलील और वाद-विवाद से मुश्किल हो सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी रखें. वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक है. आय की अपेक्षा धन खर्च अधिक होगा. गलतफहमी पैदा न हो इसका ध्यान रखें. आज कार्यस्थल पर आपके काम में विलंब हो सकता है.

कन्या- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज लाभ का दिन है. व्यापार में विकास के साथ- साथ आय भी बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को लाभ का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति होगी. पत्नी, पुत्र और बुजुर्गों से लाभ होगा. मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मित्र विशेष लाभकारी साबित होंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

तुला- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में आय वृद्धि के योग बन रहे हैं. मां से आर्थिक लाभ होगा. गृह सजावट का काम हाथ में लेंगे. ऑफिस में उच्च पदाधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. काम करने का उत्साह बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक है. हालांकि नए रिश्तों को लेकर आज ज्यादा उत्साहित नहीं रहें.

वृश्चिक- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज सभी विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव होगा. थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का अभाव रहेगा. मन में किसी बात की चिंता हो सकती है. नौकरी और व्यवसाय में विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद-विवाद में न पड़ें. विदेश जाने के इच्छुक लोग आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. विदेश में बसनेवाले निकटस्थ संबंधियों के समाचार मिलेंगे. संतान के संबंध में चिंता होगी.

धनु- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज का दिन नए काम करने के लिए अच्छा नहीं है. सर्दी, खांसी या पेट की तकलीफ हो सकती है. किसी भी तरह का ऑपरेशन कराने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. आपके मन में चिंता और बेचैनी रह सकती है. अचानक कोई समस्या खड़ी हो सकती है. आपके खर्च की मात्रा बढ़ेगी. बोलने में सावधानी रखें. कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहने से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद रहेगा.

मकर- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप कुछ इमोशनल रहेंगे. फिर भी आप परिजनों और मित्रों के साथ खुशी से अपना दिन व्यतीत करेंगे. तन औप मन में ताजगी और प्रसन्नता रहेगी. व्यवसाय में वृद्धि होगी. दलाली, ब्याज और कमिशन से आपकी आय में वृद्धि होगी. भागीदारी में लाभ होगा. सार्वजनिक जीवन में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यात्रा की संभावना है. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है.

कुंभ- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज किए गए काम में आपको यश, कीर्ति और सफलता मिलेगी. परिवार में मेल-जोल बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरी में साथी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा. आज व्यापारी भी नए ग्राहकों को आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे. व्यापार बढ़ाने की किसी नई योजना पर कार्य कर सकेंगे. नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से लाभ होगा. जरूरी काम में धन खर्च होगा. विरोधियों की पराजय होगी.

मीन- 18 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपकी कल्पनाशक्ति में बहुत निखार आएगा. आप साहित्यसृजन कर सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. आपके स्वभाव में प्रेम की मात्रा अधिक होगी. पेट की तकलीफ और मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. आपको अपना मन स्थिर रखना पड़ेगा. प्रेमीजनों के लिए भी अच्छा समय है. जीवनसाथी के साथ भी विचारों का मतभेद दूर हो सकेगा. आज कुछ नया करने के बार में विचार कर सकते हैं.

