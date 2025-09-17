ETV Bharat / spiritual

17 सितंबर 2025 का राशिफल: बुधवार को इन राशियों पर बरसेगी भगवान गणेश की कृपा, पढ़ें भविष्यफल

बुधवार 17 सितंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 12:06 AM IST 7 Min Read

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. किसी बात को लेकर इमोशनल बने रहेंगे. किसी बात से आपका मन दु:खी हो सकता है. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम फलदायी है. संपत्ति से सम्बंधित कोई भी काम करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. लोगों से बातचीत में आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. आज किसी बात का तनाव रहने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. स्वास्थ्य सुख औसत रहेगा. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आपकी चिंता कम होगी और उत्साह बढ़ेगा. मन खुश रहेगा. आज आप अधिक संवेदनशीलता और भावुकता का अनुभव करेंगे. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. साहित्य में आपकी रुचि बढ़ेगी. आज आपको रुचिपूर्ण भोजन मिल सकता है. घर में परिजन विशेषकर माता के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा. किसी छोटे प्रवास का आयोजन हो सकता है. कुंटुंबजनों के साथ विवाद से बचें. आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देंगे. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. निर्धारित काम पूरे हो जाने से आप खुशी का अनुभव कर सकेंगे. आर्थिक योजनाएं बना सकेंगे. कठिन काम भी आप सरलतापूर्वक पूरे कर सकेंगे. व्यवसाय या नौकरी में साथियों से मेल-जोल रहेगा. उनकी मदद मिलती रहेगी. मित्रों और स्नेहीजनों से मिलकर खुशी प्राप्त होगी. आपके परिवार में भी खुशी का वातावरण होगा. किसी नए काम की शुरुआत के लिए अभी इंतजार करें. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का दिन मित्रों और परिजनों के साथ आनंद में व्यतीत कर सकेंगे. उनसे मिलने वाले उपहार से आपको खुशी महसूस होगी. घूमने- फिरने के साथ ही स्वादिष्ट भोजन मिलने का योग है. कोई अच्छा समाचार प्राप्त कर सकेंगे. वित्तीय लाभ प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मजबूत बनेंगे. तन और मन में स्फूर्ति तथा ताजगी का अनुभव होगा. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा हो सकती है. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज कानूनी मामलों में न पड़ना आपके हित में है. आप मानसिक चिंता और बेचैनी महसूस करेंगे. शरीर भी अस्वस्थ रहेगा. इसके चलते आज कार्यस्थल पर आपका मन काम में नहीं लगेगा. वाणी पर लगाम नहीं होगी, तो किसी के साथ मनमुटाव या संघर्ष हो सकता है. प्रेम की मात्रा अधिक रहेगी. किसी के साथ गलतफहमी होने से मतभेद हो सकता है. आप आज केवल अपने काम पर ध्यान दें. प्रिय पात्र के साथ मुलाकात हो सकती है. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आप अनेक क्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपको महिला मित्रों से लाभ होगा. मित्रों और बुजुर्गों के कारण आपका समय खुशी से व्यतीत होगा. आप घूमने जाने के बारे में विचार कर सकते हैं. संतान और पत्नी से भी खुशी मिलेगी. आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. प्रेम जीवन में सफलता आपके उत्साह को और बढ़ाएगी. संतान से अच्छे समाचार मिलेंगे. प्रिय व्यक्तियों से मिल सकेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ मिल सकता है.