ETV Bharat / spiritual

आज 17 अगस्त 2025 का राशिफल: रविवार को वृषभ और कर्क राशि को होगा लाभ, पढ़ें भविष्यफल - AAJ KA RASHIFAL 17TH AUGUST 2025

चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहा है. इसके बाद वह मिथुन राशि में गोचर करेंगे. चंद्रमा एक राशि में दो दिनों तक रहते हैं.

SUNDAY 17TH AUGUST 2025 HOROSCOPE
रविवार 17 अगस्त 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 12:05 AM IST

7 Min Read

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज अत्यधिक धन खर्च की संभावना है, इसलिए संभलकर खर्च करने की सलाह दी जाती है. किसी के साथ आर्थिक व्यवहार करते समय काफी सावधानी बरतें. सामान्य बातचीत वाद-विवाद में परिवर्तित न हो जाएं, इसका ध्यान रखें. आपकी वाणी से मित्रों या पारिवारिक सदस्यों का मन दुःखी हो सकता है. तबीयत खराब होने की आशंका होने के कारण खान-पान का ध्यान रखें. संक्षेप में कहा जाए तो आज का दिन मध्यम रहेगा.

वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभदायक होगा. आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति निखर उठेगी. दुविधा से मुक्त होने के कारण आप हिम्मत से काम कर सकेंगे और उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह निर्वाह कर सकेंगे. आर्थिक आयोजन सफलतापूर्वक कर सकेंगे. मौज-शौक की वस्तुएं और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपका दिन शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता के साथ चिंता में भी रहेगा. शारीरिक कष्ट, विशेषकर आंखों में पीड़ा होने की आशंका रहेगी. इस दौरान आपको संक्रामक रोगों से भी बचने का प्रयास करना होगा. परिजनों और स्नेहियों के साथ किसी दुर्घटना की आशंका रहेगी, इसलिए उनका ध्यान रखें. आज कोई भी काम बिना विचारे नहीं करें. आपकी बातचीत या व्यवहार से किसी को कोई भ्रम न हो, इसका ध्यान रखें. आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा. आध्यात्मिकता से राहत मिलेगी.

कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां होंगी. धन लाभ होने की संभावना है. मित्रों और विशेषकर महिला मित्रों से लाभ होगा. दोस्तों के साथ प्रवास तथा पर्यटन पर जा सकते हैं. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय गुजारेंगे. आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी. विवाहोत्सुक युवक-युवतियों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. विलंब से ही सही, लेकिन कामों में सफलता मिलेगी. ऑफिस या घर में उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ेगा. व्यापार बढ़ाने की किसी योजना पर काम करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट भी मिल सकता है. आज आप जीवन को अधिक गंभीरता से लेंगे। नए संबंध बनाने की जल्दबाजी में आज नहीं रहें. काम के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. पिता के साथ मतभेद उत्पन्न होगा. शुभ अवसर के आयोजन के लिए समय अच्छा नहीं है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है. ध्यान रखें.

कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आपका आज का दिन आनंददायक रहेगा. आर्थिक लाभ होगा तथा विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत होने से आप काफी प्रसन्न रहेंगे. धार्मिक काम या धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. भाई-बहनों से लाभ मिलने की संभावना है. विदेश जाने के इच्छुक लोगों को अनुकूल अवसर मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपका काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा.

तुला- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप नए काम की शुरुआत ना ही करें. व्यापार में प्रतियोगियों की सफलता से मन में ईर्ष्या का भाव आ सकता है. भाषा और व्यवहार पर संयम रखने से आपको लाभ होगा. गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं. तबियत का ध्यान रखें. ज्योतिष विद्या और धार्मिक काम आपको आकर्षित करेंगे. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए समय अच्छा है. गहन चिंतन और ध्यान से मन की शांति प्राप्त कर पाएंगे. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

वृश्चिक- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपका दिन कुछ अलग तरीके से गुजरेगा. अपने काम जल्दी खत्म करके खुद के लिए आप समय निकाल सकेंगे. दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, मौज-मस्ती, मनोरंजन, पर्यटन तथा भोजन आदि से आप बहुत आनंदित रहेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आपकी कोई प्रशंसा कर सकता है. आप किसी बात को लेकर सम्मानित महसूस करेंगे. वाहन सुख प्राप्त होगा. प्रियजन से मुलाकात होगी. मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक सुख का पूर्ण आनंद प्राप्त होगा.

धनु- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अधिक मेहनत के बाद भी काम में सफलता कम ही मिलेगी. इससे निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं. आज यात्रा को टालना आपके लिए हितकर रहेगा. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. शरीर में ताजगी का संचार होगा. आर्थिक लाभ हो सकता है. व्यापार के लिए किसी खास व्यक्ति से मीटिंग कर पाएंगे. हालांकि आज बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.

मकर- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज के दिन आपमें आलस्य और थकान रहने के कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. मानसिक रूप से भी आपको चिंता होगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट नहीं होंगे. मन में दुविधा रहने के कारण निर्णय लेने में बाधा आएगी. संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. विद्यार्थियों को सीनियर्स की मदद की आवश्यकता पड़ेगी.

कुंभ- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण आज आप मानसिक बेचैनी और अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. सार्वजनिक रूप से मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें. स्थायी संपत्ति तथा वाहन आदि के दस्तावेजी कामों में सावधानी रखें. महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी पर धन खर्च कर सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. आज प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है. किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

मीन- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ है. विचारों में दृढ़ता रहेगी, काम पूरे होंगे. सृजनात्मक और कलात्मक शक्ति में वृद्धि होगी. दोस्तों या परिजनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. भाई-बहनों से लाभ होगा. काम की सफलता आपके मन को आनंदित करेगी. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान मिलेगा. अपने विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपको लाभ प्राप्त होगा.

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज अत्यधिक धन खर्च की संभावना है, इसलिए संभलकर खर्च करने की सलाह दी जाती है. किसी के साथ आर्थिक व्यवहार करते समय काफी सावधानी बरतें. सामान्य बातचीत वाद-विवाद में परिवर्तित न हो जाएं, इसका ध्यान रखें. आपकी वाणी से मित्रों या पारिवारिक सदस्यों का मन दुःखी हो सकता है. तबीयत खराब होने की आशंका होने के कारण खान-पान का ध्यान रखें. संक्षेप में कहा जाए तो आज का दिन मध्यम रहेगा.

वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभदायक होगा. आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति निखर उठेगी. दुविधा से मुक्त होने के कारण आप हिम्मत से काम कर सकेंगे और उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह निर्वाह कर सकेंगे. आर्थिक आयोजन सफलतापूर्वक कर सकेंगे. मौज-शौक की वस्तुएं और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपका दिन शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता के साथ चिंता में भी रहेगा. शारीरिक कष्ट, विशेषकर आंखों में पीड़ा होने की आशंका रहेगी. इस दौरान आपको संक्रामक रोगों से भी बचने का प्रयास करना होगा. परिजनों और स्नेहियों के साथ किसी दुर्घटना की आशंका रहेगी, इसलिए उनका ध्यान रखें. आज कोई भी काम बिना विचारे नहीं करें. आपकी बातचीत या व्यवहार से किसी को कोई भ्रम न हो, इसका ध्यान रखें. आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा. आध्यात्मिकता से राहत मिलेगी.

कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां होंगी. धन लाभ होने की संभावना है. मित्रों और विशेषकर महिला मित्रों से लाभ होगा. दोस्तों के साथ प्रवास तथा पर्यटन पर जा सकते हैं. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय गुजारेंगे. आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी. विवाहोत्सुक युवक-युवतियों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. विलंब से ही सही, लेकिन कामों में सफलता मिलेगी. ऑफिस या घर में उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ेगा. व्यापार बढ़ाने की किसी योजना पर काम करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट भी मिल सकता है. आज आप जीवन को अधिक गंभीरता से लेंगे। नए संबंध बनाने की जल्दबाजी में आज नहीं रहें. काम के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. पिता के साथ मतभेद उत्पन्न होगा. शुभ अवसर के आयोजन के लिए समय अच्छा नहीं है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है. ध्यान रखें.

कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आपका आज का दिन आनंददायक रहेगा. आर्थिक लाभ होगा तथा विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत होने से आप काफी प्रसन्न रहेंगे. धार्मिक काम या धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. भाई-बहनों से लाभ मिलने की संभावना है. विदेश जाने के इच्छुक लोगों को अनुकूल अवसर मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपका काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा.

तुला- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप नए काम की शुरुआत ना ही करें. व्यापार में प्रतियोगियों की सफलता से मन में ईर्ष्या का भाव आ सकता है. भाषा और व्यवहार पर संयम रखने से आपको लाभ होगा. गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं. तबियत का ध्यान रखें. ज्योतिष विद्या और धार्मिक काम आपको आकर्षित करेंगे. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए समय अच्छा है. गहन चिंतन और ध्यान से मन की शांति प्राप्त कर पाएंगे. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

वृश्चिक- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपका दिन कुछ अलग तरीके से गुजरेगा. अपने काम जल्दी खत्म करके खुद के लिए आप समय निकाल सकेंगे. दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, मौज-मस्ती, मनोरंजन, पर्यटन तथा भोजन आदि से आप बहुत आनंदित रहेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आपकी कोई प्रशंसा कर सकता है. आप किसी बात को लेकर सम्मानित महसूस करेंगे. वाहन सुख प्राप्त होगा. प्रियजन से मुलाकात होगी. मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक सुख का पूर्ण आनंद प्राप्त होगा.

धनु- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अधिक मेहनत के बाद भी काम में सफलता कम ही मिलेगी. इससे निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं. आज यात्रा को टालना आपके लिए हितकर रहेगा. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. शरीर में ताजगी का संचार होगा. आर्थिक लाभ हो सकता है. व्यापार के लिए किसी खास व्यक्ति से मीटिंग कर पाएंगे. हालांकि आज बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.

मकर- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज के दिन आपमें आलस्य और थकान रहने के कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. मानसिक रूप से भी आपको चिंता होगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट नहीं होंगे. मन में दुविधा रहने के कारण निर्णय लेने में बाधा आएगी. संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. विद्यार्थियों को सीनियर्स की मदद की आवश्यकता पड़ेगी.

कुंभ- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण आज आप मानसिक बेचैनी और अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. सार्वजनिक रूप से मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें. स्थायी संपत्ति तथा वाहन आदि के दस्तावेजी कामों में सावधानी रखें. महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी पर धन खर्च कर सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. आज प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है. किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

मीन- आज चंद्रमा की स्थिति 17 अगस्त, 2025 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ है. विचारों में दृढ़ता रहेगी, काम पूरे होंगे. सृजनात्मक और कलात्मक शक्ति में वृद्धि होगी. दोस्तों या परिजनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. भाई-बहनों से लाभ होगा. काम की सफलता आपके मन को आनंदित करेगी. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान मिलेगा. अपने विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपको लाभ प्राप्त होगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 17 अगस्त 2025 का राशिफलरविवार 17 अगस्त 2025 का राशिफलTODAYS 17TH AUGUST 2025 HOROSCOPESUNDAY 17TH AUGUST 2025 HOROSCOPEAAJ KA RASHIFAL 17TH AUGUST 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.