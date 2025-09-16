ETV Bharat / spiritual

16 सितंबर 2025 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज का दिन है बेहद कारगर, होगा आर्थिक लाभ

September 16, 2025

मेष- चंद्रमा आज 16 सितंबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आपका दिन मिश्रित फलदायी है. आपको आज नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. कोई नया काम भी शुरू कर पाएंगे. आज आपके विचार जल्दी-जल्दी बदलेंगे. इससे किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है. आज नौकरी एवं व्यवसाय में आपको प्रतियोगियों के कड़े व्यवहार का सामना करना पड़ेगा. किसी निश्चित काम के लिए आप आगे प्रयास करेंगे. यात्रा का योग है. महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है. वृषभ- चंद्रमा आज 16 सितंबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. उलझनपूर्ण मानसिकता के कारण महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं. नए काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है. कार्यस्थल पर आज आपको केवल अपने काम से काम रखना चाहिए. दूसरों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप आपकी मानहानि का कारण बन सकता है. जिद्दी स्वभाव के कारण किसी से मतभेद हो सकता है. दोपहर के बाद मीठी वाणी से आप किसी को भी आकर्षित कर सकेंगे. आपके परिवार में शांति बनी रहेगी. वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे. विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर सकेंगे. मिथुन- चंद्रमा आज 16 सितंबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आप उत्साहित और ताजगी का अनुभव कर सकेंगे. अच्छे कपड़े और आभूषण खरीदने का योग बन रहा है. स्वादिष्ट भोजन करेंगे. सगे- सम्बंधियों के साथ आपका दिन खुशी में व्यतीत होगा. वैवाहिक जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकेंगे. वित्तीय लाभ और योजनाओं को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आपको खर्च पर काबू रखना होगा. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है. कोई नया टारगेट भी आपको मिल सकता है. कर्क- चंद्रमा आज 16 सितंबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आप मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी एक निश्चय पर आप नहीं पहुंच पाएंगे. असमंजस के कारण मन कहीं नहीं लगेगा. इसका असर आपके काम पर होगा. संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है. पारिवारिक काम के पीछे धन खर्च होगा. झगड़े से आज दूर रहें. किसी से विवाद होने पर तत्काल उससे माफी मांगे, अन्यथा आगे आपको उससे दिक्कत हो सकती है. बिना सोचे काम करने से नुकसान होगा. आरोग्य एवं धन की हानि हो सकती है. सिंह- चंद्रमा आज 16 सितंबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको लाभ होने की संभावना है. आपको मन से मजबूत होना होगा, अन्यथा हाथ आए अवसर भी खो सकते हैं. मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे. घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा. व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी. यात्रा होने की भी संभावना है. आपको कार्यस्थल पर कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार में सफलता के लिए आज आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी. कन्या- चंद्रमा आज 16 सितंबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. नए काम शुरू करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है, उसे आसानी से पूरी कर सकेंगे. पिता के साथ निकटता बढ़ेगी. मान- सम्मान बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी. पैसे की वसूली या व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करने की संभावना है. विदेश से जुड़े काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. विदेश में रहने वाले अपनों का समाचार प्राप्त कर सकेंगे. आपका स्वास्थ्य खराब होगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता होगी.