आज 15 अगस्त 2025 का राशिफल: शुक्रवार को मेष राशि के जातकों के सारे कार्य निर्विघ्न होंगे पूरे, पढ़ें भविष्यफल

आज के दिन कई राशियों के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरुरत है. विस्तार से पढ़ें.

FRIDAY 15TH AUGUST 2025 RASHIFAL
शुक्रवार 15 अगस्त 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 12:05 AM IST

मेष- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए शुभ है. परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के साथ किसी खास कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. उत्साह के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे. इस दौरान अति उत्साह से हानि न हो इसका ध्यान रखें. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है. आज धन प्राप्ति के भी योग हैं. कार्यस्थल पर आपके कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे. साथी कर्मचारियों के सहयोग से आप उत्साहित रहेंगे.

वृषभ- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. शारीरिक तथा मानसिक रूप से आज आप चिंता में रहेंगे. चिंता का कारण मानसिक दबाव होगा, इससे आपको थकान महसूस हो सकती है. परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है. इससे घर का वातावरण बिगड़ सकता है. मेहनत की अपेक्षा कम सफलता मिलने से किसी बात की चिंता हो सकती है. इस दौरान आपको बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेने की सलाह दी जाती है. किसी काम की जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है.

मिथुन- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. व्यापारीवर्ग के लिए आज का दिन शुभफलदायी है. व्यापार तथा आय में वृद्धि होगी. मित्रों से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है. आज आपके काम से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. नौकरी में अधिकारियों की कृपादृष्टि से आपके लिए पदोन्नति भी संभव है. विवाह के इच्छुक व्यक्तियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. परिवार में पत्नी और पुत्र से अच्छे समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद भी दूर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज का दिन शुभ है. नौकरीपेशा लोगों से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. व्यापार में भी उन्नति होगी. परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा. घर की साज-सजावट कर उसे सुंदर बना सकेंगे. माता से भी लाभ मिलेगा. शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रुप से प्रसन्न रहेंगे. धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संतान की प्रगति होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभप्रद है.

सिंह- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज का दिन मध्यम फलदायी है. आप धार्मिक और मांगलिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं. आपका व्यवहार न्याय प्रिय रहेगा. धार्मिक प्रवास का आयोजन होगा. स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा. पेट दर्द से परेशानी होगी. विदेश में रहने वाले स्वजनों का समाचार मिलेगा. अधिकारियों के साथ सावधानीपूर्वक बात करें. नौकरी और व्यापार में परेशानी होगी. व्यापार बढ़ाने संबंधी कोई काम आज ना करें. संतान की चिंता रहेगी. आलस्य और थकान रहने से आज आराम करना पसंद करेंगे.

कन्या- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज वाणी पर संयम रखें और किसी नए काम का आरंभ ना करें. क्रोध एवं आवेश के कारण बातचीत में नुकसान हो सकता है. परिवार एवं मित्रों के साथ भी वाद-विवाद हो सकता है. व्यापार में भागीदारी के काम में ध्यान रखें. संभव हो सके, तो आज यात्रा ना करें. खान-पान पर नियंत्रण रखें. प्रेम जीवन में सफलता बनी रहेगी. आपको आज नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. विद्यार्थियों को मन एकाग्र नहीं रहेगा. इससे पढ़ाई में दिक्कत आएगी.

तुला- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज सांसारिक जीवन का विशेष रूप से आनंद उठा सकते हैं. परिजनों के साथ सामाजिक काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं. छोटी यात्रा का आयोजन होगा. व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं. सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता और यश मिलने का भी योग है. आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना है. आज समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को लाभ हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी.

वृश्चिक- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज पारिवारिक वातावरण आनंद और उल्लास से लबालब रहेगा. मन में स्फूर्ति का संचार होगा. विरोधी एवं दोस्त के वेश में छिपे शत्रु अपने प्रयासों में असफल रहेंगे. दफ्तर में सहकर्मियों का साथ मिलेगा. व्यापार में नए ग्राहक मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है. आप उत्साह से व्यापार बढ़ाने की योजना पर भी काम करेंगे. आज आप रोमांटिक बने रहेंगे. आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं. अधूरे काम पूरे होंगे.

धनु- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. संतान के स्वास्थ्य और पढ़ाई की चिंता के कारण मन नहीं लगेगा. पेट संबंधी बीमारियां परेशान करेंगी. काम की असफलता से आपके अंदर हताशा होगी. क्रोध को काबू में रखें. साहित्य, लेखन तथा कला के प्रति गहरी रुचि रखेंगे. आज प्रियजन के साथ आपकी मुलाकात रोमांचक बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा कटेगा. वाद-विवाद तथा चर्चा में न उतरें. व्यापार में भागीदार की बात को भी महत्व दें. समय पर काम पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

मकर- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आप का आज का दिन मध्यम फलदायी है. शारीरिक एवं मानसिक रूप से आज प्रतिकूलता का अनुभव करेंगे. घर में परिजनों के साथ विवाद से मन में अशांति रहेगी. समय पर भोजन न मिलने की संभावना है. नींद नहीं आने से परेशान रहेंगे. पानी वाली जगहों से दूर रहें. धन की हानि और अपयश के योग हैं. दोपहर के बाद समय बदलेगा और आप अपने परिजनों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं.

कुंभ- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज चिंता मुक्त होने से आप राहत महसूस करेंगे. आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी. बुजुर्गों और मित्रों से लाभ की अपेक्षा रख सकते हैं. मित्रों एवं स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजरेगा. प्रिय व्यक्तियों का साथ मिलेगा. दांपत्यजीवन में अधिक घनिष्ठता का अनुभव होगा. आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम फलदायी है. विद्यार्थियों के लिए आज समय अच्छा रहेगा.

मीन- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है. क्रोध के कारण किसी के साथ तकरार या मनमुटाव होने की संभावना है. शारीरिक कष्ट का अनुभव होगा. विशेष रूप से आंख का ध्यान रखें. परिवार के सदस्य घर में विरोध का वातावरण बना सकते हैं. गलत जगह धन खर्च होगा. नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी न हो, इसका ध्यान रखें. खान-पान पर संयम रखें. सामान्य रूप से आज का दिन सोच-समझकर चलने जैसा है.

