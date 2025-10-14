ETV Bharat / spiritual

14 अक्टूबर 2025 का राशिफल: मंगलवार को इन राशियों पर बरसेगी बजरंगबली की कृपा, पढ़ें भविष्यफल

मेष- चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका मन बेचैन रहेगा. किसी बात को लेकर इमोशनल रहेंगे. किसी के साथ वाद-विवाद ना करें. स्वजनों और दोस्तों संग विवाद हो सकता है. आपका मानभंग होने का प्रसंग ना बनें, इसका ध्यान रखें. नए काम की शुरुआत ना करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. मित्रों से हानि हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को सहयोग नहीं मिलने से मन दु:खी हो सकता है. वृषभ- चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आर्थिक कामों में आज कोई अड़चन आ सकती है. मित्रों और रिश्तेदारों के मिलने से मन खुश रहेगा. व्यापार में भागीदारी के काम में आपको लाभ मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पूंजी निवेश करने वालों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक पूंजी निवेश करें. नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे. माता-पिता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा. आज जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई मतभेद दूर होने से मन को प्रसन्नता मिलेगी. मिथुन- चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन हंसी-खुशी से बीतेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिजनों और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. आज खर्च अधिक न हो, इस पर नियंत्रण रखें. आर्थिक लाभ होगा. हालांकि दोपहर बाद किसी निवेश में ध्यान से पैसा लगाएं. नौकरीपेशा लोगों को साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन विशेष लाभदायी है. कर्क- चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेगा. आंखों में दर्द की समस्या आ सकती है. मानसिक चिंता बनी रहेगी. लोगों से सादगीपूर्ण व्यवहार करें. किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद समस्या में परिवर्तन आएगा. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायी रहेगा. पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा. मन से नकारात्मक भावनाएं दूर रखें. आपको किसी विशेष काम में सफलता के लिए आज वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है. सिंह- चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. सुबह का समय अच्छा गुजरेगा. सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आनंदप्रद और लाभदायक समाचार मिलेंगे. मित्रों के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. आय में वृद्धि होगी तथा धन लाभ होगा. दोपहर बाद वाणी और व्यवहार से किसी को परेशानी हो सकती है. वाहन चलाने में सावधानी रखें. मानसिक चिंता बढ़ सकती है. परिजन और संतान के साथ मनमुटाव हो सकता है. कन्या- चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आपकी आज की सुबह आनंदप्रद और लाभदायक रहेगी. व्यवसाय में लाभ होगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी. उधार दिया धन वापस आ सकता है. परिवार में भी आनंद का वातावरण रहेगा, परंतु दोपहर के बाद स्थितियां बदलेगी. किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. स्वास्थ्य भी कुछ नरम-गरम रहेगा. वाणी में संयम रखना होगा, अन्यथा किसी से विवाद हो सकता है. ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक विचार मन को शांति देंगे.