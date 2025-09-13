13 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह का आखिरी दिन इन राशियों को देगा सौगात, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat / spiritual

मेष- आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर भी आप अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे. व्यापार बढ़ाने की योजना पर काम कर पाएंगे. आर्थिक विषयों से संबंधित योजना व्यवस्थित तरीके से बना सकेंगे. आय में वृद्धि होगी. कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिल सकेगा. उनकी कला की सराहना होगी. परिजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन और अच्छे पल गुजार सकेंगे. नकारात्मक विचार से दूर रहें. वृषभ- आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आपका दिन ताजगी और उत्साह से भरपूर रहेगा. आज आप अपने कार्यस्थल पर भी ऊर्जावान बने रहेंगे. आप सही समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आप आनंद अनुभव कर सकेंगे. दोस्तों और सगे-सम्बंधियों से उपहार मिल सकेगा. आपका दिन यात्रा में भी गुजर सकता है. आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा पाएंगे. आर्थिक लाभ हो सकता है. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. मिथुन- आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज संयमित व्यवहार आपको बहुत से अनिष्टों से बचा लेगा. आपकी वाणी और व्यवहार से गलतफहमी पैदा न हो इस बात का ध्यान रखें. शारीरिक कष्ट मन को भी अस्वस्थ बनाएंगे. सिर दर्द या जोड़ों के दर्द से आप परेशान रह सकते हैं. परिवार में क्लेश का वातावरण रहेगा. आंख में पीड़ा होगी. खर्च अधिक रहेगा. आध्यात्मिक व्यवहार से मानसिक शांति मिलेगी. कार्यस्थल पर आज आप केवल अपने काम पर ध्यान रखें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. कर्क- आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आकस्मिक धन प्राप्ति होगी. आज का दिन अत्यंत रोमांचक और आनंदप्रद बना रहेगा. आय में वृद्धि होगी. व्यापारियों को मुनाफा वाले सौदे होंगे. कार्यस्थल पर आपको कोई मनचाहा काम मिल सकता है. इससे कार्य करने का आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा. पुत्र और पत्नी से लाभ होगा. प्रवास पर्यटन के साथ ही शादी योग्य व्यक्तियों का रिश्ता पक्का होने के योग हैं. उत्तम भोजन और स्त्री सुख मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन अच्छा है. सिंह- आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आपके दृढ़ मनोबल और भरपूर आत्मविश्वास से हर काम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे. व्यापार के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है. पिता की संपत्ति से लाभ होगा. कला एवं खेलकूद में निपुण व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका मिलेगा. सरकार के साथ किए पत्र व्यवहार का जवाब मिल सकता है. जमीन-जायदाद के काम में सावधानी रखें. आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. कन्या- आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. शरीर में थकान, आलस्य और चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आज किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा. संतान के साथ मतभेद या मनमुटाव होगा. उनके स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ आपका वाद-विवाद हो सकता है. ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं. धार्मिक कार्यों या धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. भाई- बंधुओं से लाभ होने की संभावना बनी रहेगी. दोपहर के बाद आपमें उत्साह बढ़ेगा. आय स्थिर रहेगी.