12 अक्टूबर 2025 का राशिफल: आज कन्या राशि के जातकों को होगा बड़ा आर्थिक लाभ, मौज में बीतेगा दिन
रविवार को इस राशि के जातकों को पिता से भी मदद मिलेगी. वहीं, कोई काम रुका था, वह भी पूरा होगा.
Published : October 12, 2025 at 12:05 AM IST
मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका दिन शुभ फलदायी होगा. विचारों में अतिशीघ्र परिवर्तन से महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी. व्यापार या नौकरी के लिए किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. हालांकि कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. लेखनकार्य के लिए आज का दिन अच्छा है. किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद में न उतरें. परिजनों के साथ शाम का समय अच्छा गुजर सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभप्रद है.
वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. हाथ में आया हुआ अवसर कन्फ्यूजन के कारण आज आप गंवा सकते हैं और उसका लाभ नहीं ले पाएंगे. आज बहुत से विचार आपको परेशान करेंगे. जल्दबाजी में आपका काम बिगड़ सकता है. आज कोई भी नया काम शुरू करना आपके हित में नहीं है. वाद-विवाद या चर्चा में आप जिद्दी बने रहेंगे. इससे आप नुकसान में जा सकते हैं. भाई-बहनों में प्रेम बना रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन आज पूरे दिन किसी भी तरह के नए काम में हाथ नहीं डालें.
मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपको लाभ होने की उम्मीद है. दिन आरंभ होते ही आपको स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. मित्रों और सगे-सम्बंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन कर सकेंगे. आज आर्थिक लाभ के साथ आपको उपहार भी मिल सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. आज कोई पुरानी चिंता दूर होने से आप खुशी महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे.
कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. परिवार में लोगों के साथ मतभेद हो सकता है. किसी उलझन के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने की सलाह दी जाती है. किसी के साथ संघर्ष या विवाद होने की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति सजग ना रहने से दिक्कत बढ़ सकती है. कानूनी मामलों में सजगता के साथ आगे की ओर बढ़ें. आपकी प्रतिष्ठा को कलंक लगने या आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखें और ज्यादा लापरवाहीपूर्ण काम ना करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.
सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको विविध लाभ मिल सकते हैं. आपकी दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण किसी लाभ से वंचित रह सकते हैं. आपको मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा. नौकरी या बिजनेस में पदोन्नति तथा आय में वृद्धि हो सकती है. आप अपने जीवनसाथी के साथ निकटता का अनुभव कर सकेंगे, पारिवारिक सदस्यों से भी लाभ हो सकेगा.
कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. नए काम का आरंभ करने के लिए अपने जो योजना बनाई है, उस पर अमल करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है. बिजनेस में भी लाभ के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा. पिता से लाभ होगा. परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. दांपत्यजीवन भी अच्छा रहेगा. सरकारी कामकाज अच्छी तरह से पूरे होंगे. आज का दिन अच्छी तरह व्यतीत होगा.
तुला- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ की संभावना है. नौकरी और व्यापार में सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा. लंबी यात्रा या किसी धार्मिक स्थल पर जाने कार्यक्रम बन सकता है. लेखनकार्य एवं बौद्धिक क्षेत्र में आप अधिक सक्रिय रहेंगे. विदेश से मित्रों और स्नेहीजनों के समाचार मिलने से आनंद की प्राप्ति होगी. दोपहर के बाद शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. इससे आपके कार्य करने की गति धीमी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा. प्रेम जीवन में असंतुष्टि रहेगी.
वृश्चिक- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें और महत्वपूर्ण काम आज हाथ में ना लें, तो अच्छा होगा. उग्र स्वभाव और खराब व्यवहार के कारण आप तकलीफ में आ सकते हैं. आपको समय से भोजन नहीं मिलने की आशंका बनी रहेगी. आपको गलत और गैरकानूनी काम से आज दूर ही रहना चाहिए. दुर्घटना की भी आशंका है. किसी बात का डर हो, तो ध्यान करके मन को शांत रखें. सकारात्मक विचारों से मन शांत बना रहेगा.
धनु- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप स्वादिष्ट भोजन, अच्छी पोशाक, प्रवास और पार्टी का आनंद ले सकेंगे. भरपूर मनोरंजन का आनंद उठाएंगे. दोस्तों से विशेष आकर्षण का अनुभव करेंगे. प्रिय व्यक्ति से मिलकर रोमांच का अनुभव होगा. वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा. आज किसी नए रिश्ते की भी शुरुआत हो सकती है. आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. तर्क और बौद्धिक विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे. व्यापार में भागीदारी से लाभ प्राप्त होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है.
मकर- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. व्यापार में वृद्धि और आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है. नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी. कार्यस्थल पर कोई नया काम आपको मिल सकता है. पैसे का लेन-देन अच्छी तरह से कर सकेंगे. जो लोग आयात-निर्यात का काम करते हैं, वे लाभ प्राप्त कर सकेंगे. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. कानूनी मामलों से बचकर रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विरोधी आपके समक्ष टिक नहीं सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही से आपको बचना होगा.
कुंभ- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपको किसी बात का डर लगा रहेगा. विचार तेजी से बदलने के कारण आप दुविधा में रहेंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे. संतान की चिंता आपको परेशान करेगी. आपको पेट की तकलीफ होने की संभावना है. यदि काम में असफल होंगे, तो हताशा आएगी. अचानक धन खर्च हो सकता है. साहित्य संबंधी प्रवृत्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है. टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा.
मीन- आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपको सावधान रहना पड़ेगा. परिवार में मतभेद हो सकता है और माता के स्वास्थ्य चिंता रहेंगी. मन में किसी बात की उलझन हो सकती है. ऐसी स्थिति के कारण आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आर्थिक नुकसान हो सकता है और प्रतिष्ठा को कलंक पहुंच सकता है. नौकरी या व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. संपत्ति के दस्तावेज बनाते समय में विशेष ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ किसी भी मामले में लापरवाही से आपको बचना होगा.