11 अक्टूबर 2025 का राशिफल: शनिवार को इन राशियों की पलटेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. इससे तमाम जातक प्रभावित होंगे. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 11, 2025 at 12:05 AM IST
मेष- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आप खर्च पर संयम रखें. अनावश्यक कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है. धन संबंधी एवं लेन-देन संबंधी सभी कामों में सावधानी रखने की जरूरत है. कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद न हो, इसका ध्यान रखें. मित्रों एवं परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका बनी रहेगी. आज का दिन मध्यम फलदायी है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही करने से बचें. जीवनसाथी के साथ विवाद टालने के लिए जरूरी है कि उनकी भावनाओं की भी कद्र करें.
वृषभ- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी. मानसिक रूप से आज आप वैचारिक स्थिरता का अनुभव करेंगे. इसके परिणामस्वरूप आप लगन के साथ काम कर पाएंगे. अपने उत्तदायित्व अच्छी तरह से निभा पाएंगे. कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. आर्थिक योजना बना सकेंगे. आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
मिथुन- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आपकी वाणी या व्यवहार से आज किसी के साथ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. परिजनों तथा सगे- संबंधियों के साथ खूब संभलकर रहना पड़ेगा. बीमारी या दुर्घटना का योग है, सावधानी बरतें. मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. विशेष रूप से मौज-शौक तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. अपना दिमाग शांत रखें. आज केवल अपने काम से काम रखें.
कर्क- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आर्थिक आयोजनों और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए दिन उत्तम है. व्यापार में लाभ, नौकरी में पदोन्नति और आय के नए सोर्स बढ़ने से आप आनंद और संतोष का अनुभव करेंगे. मित्र, पत्नी या पुत्र से शुभ समाचार मिलेगा. मांगलिक काम होंगे. यात्रा के योग हैं. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. प्रेम जीवन के लिए अनुकूल दिन है. उत्तम वैवाहिक सुख का आनंद उठा सकेंगे.
सिंह- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. काम में विलंब होगा. घर और ऑफिस में उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा. आज काम आपको बोझ लग सकता है. जीवन अधिक गंभीर होता हुआ प्रतीत होगा. व्यापार के लिए जुड़े नए सम्बंधों में अभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. पिता के साथ मतभेद हो सकता है. अच्छे अवसर के आयोजन के लिए भी समय अनुकूल नहीं है. आज मन को सकारात्मक विचारों से खुश रखने की कोशिश करें.
कन्या- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज शारीरिक सुस्ती और मानसिक थकान महसूस होगी. संतान के साथ अनबन या संघर्ष हो सकता है. ऑफिस में उच्च अधिकारी के साथ भी विवाद हो सकता है. कार्यस्थल पर किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. धार्मिक प्रवृत्तियों के पीछे धन खर्च होगा. दोस्तों से लाभ मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ भी पुराना कोई मतभेद फिर उभरकर सामने आ सकता है. प्रेम जीवन की सकारात्मकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं का भी सम्मान करें.
तुला- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. स्वास्थ्य का ख्याल रखें. कटुवाणी और खराब व्यवहार के चलते विवाद हो सकता है. उग्र स्वभाव और खर्च पर अंकुश रखें. आपके विरोधी अधिक सक्रिय बनेंगे. हालांकि व्यापारियों के लिए दिन अच्छा हो सकता है. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. भोजन में अनियमितता से आपको परेशानी हो सकती है. अचानक कोई खर्च भी आ सकता है. आप समय पर कार्य करने की स्थिति में रहेंगे.
वृश्चिक- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आपका दिन मौज-मस्ती से भरपूर रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी. दोस्तों का साथ मिलेगा. नए वस्त्र और आभूषण पहनने का अवसर प्राप्त होगा. साथ ही आप स्वादिष्ट भोजन प्रवास और मनोरंजन का आनंद लेंगे. वैवाहिक जीवन में आनंद प्राप्त होगा. भागीदारी से आपको लाभ होगा. लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा. आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.
धनु- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज आर्थिक लाभ की संभावना है. परिवार में सुख-शांति और आनंद व्याप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को लाभ और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. कार्य में सफलता और यश मिलने से खुशी होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ननिहाल पक्ष से अच्छा समाचार मिलेगा. शत्रुओं और विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. संयमित वाणी से अनर्थ होने से बचेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. जीवनसाथी संग संबंध अच्छे रहेंगे.
मकर- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. कला तथा साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान दे सकेंगे. अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का परिचय करा सकेंगे. प्रेमी परस्पर घनिष्ठता का अनुभव करेंगे. शेयर बाजार से लाभ होगा. संतान की चिंता दूर होगी. मित्रों से लाभ होगा. कार्यस्थल पर अपने सभी काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे. व्यापारियों के लिए आज दिन सामान्य से बेहतर रहेगा.
कुंभ- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. मानसिक व्यग्रता और बेचैनी का अनुभव होगा. भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए अच्छा समय है. सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और वस्त्र खरीदने पर धन खर्च होगा. माता से लाभ होगा. जमीन, मकान, वाहन आदि का सौदा करते समय सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है. सार्वजनिक रूप से मानहानि न हो, ध्यान रखें. कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखें और ज्यादातर समय मौन रहें.
मीन- 11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. वैचारिक स्थिरता महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक बनेगी. सृजनशक्ति और कलात्मकता विकसित होगी. जीवनसाथी संग आत्मीयता बढ़ेगी. नजदीक के पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. भाई-बहनों से लाभ होगा. किसी के साथ भावनात्मक संबंध बनेंगे. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. धैर्य के साथ काम करते रहें. घर की जरूरत पर पैसा खर्च हो सकता है.