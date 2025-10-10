10 अक्टूबर 2025 का राशिफल: सिंह राशि के जातकों का होगा प्रमोशन, पिता से होगा लाभ
शुक्रवार का दिन इस राशि के लोगों के लिए अच्छा है. अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें.
Published : October 10, 2025 at 12:02 AM IST
मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आपके तन और मन का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. किसी बात की चिंता लगी रहने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. खर्च की चिंता से मन अशांत रह सकता है. वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है. बाहर का खाना-पीना संभवतः टालें. कार्यालय में सहकर्मियों से आपको लाभ होगा. मन में नेगेटिव विचार आने से नुकसान हो सकता है. आर्थिक मामलों के लिए दिन मध्यम फलदायी है. किसी लालच में आकर किया गया निवेश आपको नुकसान में डाल सकता है. दोपहर के बाद परिवार का साथ मिलने से मन में उत्साह रहेगा.
वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. उत्साह से किसी भी काम को बेहतर कर पाने में सक्षम रहेंगे. आप के लिए काम के प्रति एकाग्र होना सरल रहेगा. कार्यस्थल के टारगेट पूरे होने से मन में प्रसन्नता छायी रहेगी. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. धन लाभ की संभावना है. धन सम्बंधी विषयों के लिए अलग योजना बना पाएंगे. परिजनों के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद दूर होंगे. अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास का आप स्वयं अनुभव करेंगे.
मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. वाणी और व्यवहार का सही से प्रयोग करें. परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार में सावधानी रखनी पड़ेगी. दुर्घटना की आशंका रहेगी. वाहन या इलेक्ट्रिक वस्तुओं का उपयोग बेहद ध्यान से करना चाहिए. आपकी प्रतिष्ठा में कलंक लग सकता है. मनोरंजन और मौज-शौक में खर्च हो सकता है. मानसिक रूप से स्वयं को शांत रखने की आवश्यकता है.
कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज कोई नया काम शुरू करने और आर्थिक योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. व्यापार में लाभ हो सकता है. नौकरी करने वालों को पदोन्नति मिल सकती है. आय में वृद्धि होने से संतोष और खुशी का अनुभव करेंगे. मित्रों तथा रिश्तेदारों से अच्छे समाचार मिल सकते हैं. शुभ अवसर आएंगे. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. रोमांस के लिए समय अच्छा है. सुखी दांपत्यजीवन व्यतीत कर सकेंगे.
सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. नौकरी तथा व्यवसाय के लिए लाभदायक और सफल दिन है. आप कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे. भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक पूरा होगा. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. पदोन्नति की संभावना रहेगी. पिता से लाभ होगा. जमीन तथा वाहन संबंधी कामकाज के लिए समय अनुकूल है. स्पोर्ट्स और कला के क्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन के लिए उत्तम समय है.
कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आपका आज का दिन धार्मिक प्रवृत्तियों में व्यतीत होगा. किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के संयोग बनेंगे. विदेश गमन के लिए नए अवसर निर्मित होंगे. भाई-बंधुओं से लाभ होगा. ऑफिस में अधिकारियों से वाद-विवाद ना करें. आर्थिक लाभ होगा. शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपकी आय में बढ़ोतरी होगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक है.
तुला- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आकस्मिक धन का लाभ होगा. आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दिन उत्तम है. नए काम की शुरुआत ना करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. गुप्त शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे. दोस्तों को भी मन की बातें ना बताएं. ईश्वरभक्ति और ध्यान से आपके मन को शांति मिलेगी. आज आप केवल अपना काम करें. जल्दबाजी से नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी.
वृश्चिक- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. दैनिक घटना चक्र में आज परिवर्तन आएगा. आज आप मौज-मस्ती और मनोरंजन की दुनिया रहेंगे. मित्रों या परिजनों का साथ मिलेगा. सार्वजनिक जीवन में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नए वस्त्र और वाहन सुख की प्राप्ति होगी. भागीदारी से लाभ होगा. दांपत्यजीवन में उत्तम क्षणों का अनुभव करेंगे. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात और धन लाभ होगा.
धनु- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा और लाभदायक लग रहा है. आपको वित्तीय लाभ हो सकता है. सहकर्मी और सेवकों से सहायता मिलेगी. सभी काम में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. आपके विरोधी पराजित होंगे. व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है. आज मित्रों से मिलना होगा. भाग्य आपके साथ है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. किसी नए ऑनलाइन कोर्स की ओर भी उनकी रुचि हो सकती है.
मकर- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. जो लोग कला और साहित्य में रुचि रखते हैं, वे अपनी प्रतिभा अच्छी तरह प्रदर्शित कर सकेंगे. सृजनशक्ति और रचनात्मकता को अच्छी तरह लोगों के समक्ष पेश कर सकेंगे. व्यवसाय में आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ रोमांटिक बने रहेंगे. आज आप खुद में नई ऊर्जा का अनुभव कर सकेंगे. शेयर बाजार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. संतान से सम्बंधित समस्या का हल मिलने से खुशी मिलेगी. मित्रों से लाभ मिलेगा. परिजनों के साथ सुखपूर्वक समय गुजरेगा. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा.
कुंभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. नकारात्मक विचारों से मन में हताशा जन्म लेगी. इस समय किसी बात की चिंता हो सकती है. आज क्रोध की भावना ज्यादा रहेगी. खर्च बढ़ेगा. वाणी पर संयम नहीं रहने के कारण परिवार में मनमुटाव और झगड़े होने की संभावना रहेगी. स्वास्थ्य खराब होगा. आज आपको बाहर खाने-पीने या घूमने से बचना चाहिए. ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता से मानसिक शांति मिलेगी.
मीन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आपका दिन शुभ फलदायी है. आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी. वैचारिक स्थिरता के कारण आपके काम आज अच्छी तरह से पूरे हो पाएंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन शुभ है. जीवनसाथी के साथ समय अच्छी तरह से गुजरेगा. मित्रों के साथ पर्यटन का सफल आयोजन होगा. भाई-बंधुओं से लाभ होगा. काम में सफलता मिलेगी. मान-सम्मान मिलेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे.