ETV Bharat / spiritual

साल का आखिरी चंद्रग्रहण भारत में इन शहरों में दिखाई देगा, जानें कितने बजे लगेगा सूतक काल - CHANDRA GRAHAN 2025

हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण को बेहद अशुभ माना जाता है. इस साल 7 सितंबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है.

Etv Bharat
चंद्रग्रहण 2025 (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर, रविवार को लगने जा रहा है. इसे भारत समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा. इस साल कुल चार ग्रहण होंगे, लेकिन भारतीयों के लिए यह ही चंद्र ग्रहण दृश्य होगा. खास बात यह है कि यह भाद्रपद पूर्णिमा पर लग रहा है और इसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जा रहा है.

चंद्र ग्रहण की तिथि और समय

  • ग्रहण का स्पर्श (आरंभ): रात्रि 9:57 बजे
  • ग्रहण का मध्य: रात्रि 11:41 बजे
  • ग्रहण का मोक्ष (समापन): रात्रि 1:27 बजे (8 सितंबर)
  • सूतक काल: दोपहर 12:57 बजे से रात्रि 1:27 बजे तक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल में भोजन करना, सोना और पूजा-पाठ वर्जित होता है. इस दौरान मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

भारत के ये शहर बनेंगे साक्षी
यह चंद्र ग्रहण भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा. खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़ में लोग इसे आसानी से नंगी आंखों से देख पाएंगे. मौसम साफ रहने पर किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी.

धार्मिक मान्यताएं और सूतक काल

  • चंद्रग्रहण को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता.
  • सूतक काल में मंदिरों के पट बंद रहते हैं और पूजा-पाठ निषेध होता है.
  • 8 सितंबर की सुबह स्नान और दान करने के बाद मंदिरों के पट खोले जाएंगे.
  • यह ग्रहण पितृपक्ष के पहले दिन यानी भाद्रपद पूर्णिमा पर पड़ रहा है, इसलिए श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण ग्रहण से पहले ही संपन्न करना चाहिए.

ज्योतिषीय दृष्टि से असर
ज्योतिषाचार्य मनीषा कौशिक का कहना है कि “यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है. कुछ राशियों के लिए यह शुभ तो कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. ग्रहण के समय किया गया दान और मंत्र जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है और नकारात्मक प्रभाव को कम करता है.”

विशेष खगोलीय संयोग
साल 2025 के खगोलीय घटनाक्रम में यह चंद्रग्रहण और 21 सितंबर को महालया अमावस्या पर लगने वाला सूर्यग्रहण विशेष रूप से उल्लेखनीय है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण का यह संयोग दुर्लभ माना जा रहा है और वैश्विक तथा स्थानीय स्तर पर इसके प्रभाव को गंभीरता से देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें- 5 सितंबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार को इन राशियों की खुलेगी किस्मत, होगा आर्थिक लाभ, पढ़ें भविष्यफल

हैदराबाद: साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर, रविवार को लगने जा रहा है. इसे भारत समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा. इस साल कुल चार ग्रहण होंगे, लेकिन भारतीयों के लिए यह ही चंद्र ग्रहण दृश्य होगा. खास बात यह है कि यह भाद्रपद पूर्णिमा पर लग रहा है और इसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जा रहा है.

चंद्र ग्रहण की तिथि और समय

  • ग्रहण का स्पर्श (आरंभ): रात्रि 9:57 बजे
  • ग्रहण का मध्य: रात्रि 11:41 बजे
  • ग्रहण का मोक्ष (समापन): रात्रि 1:27 बजे (8 सितंबर)
  • सूतक काल: दोपहर 12:57 बजे से रात्रि 1:27 बजे तक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल में भोजन करना, सोना और पूजा-पाठ वर्जित होता है. इस दौरान मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

भारत के ये शहर बनेंगे साक्षी
यह चंद्र ग्रहण भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा. खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़ में लोग इसे आसानी से नंगी आंखों से देख पाएंगे. मौसम साफ रहने पर किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी.

धार्मिक मान्यताएं और सूतक काल

  • चंद्रग्रहण को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता.
  • सूतक काल में मंदिरों के पट बंद रहते हैं और पूजा-पाठ निषेध होता है.
  • 8 सितंबर की सुबह स्नान और दान करने के बाद मंदिरों के पट खोले जाएंगे.
  • यह ग्रहण पितृपक्ष के पहले दिन यानी भाद्रपद पूर्णिमा पर पड़ रहा है, इसलिए श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण ग्रहण से पहले ही संपन्न करना चाहिए.

ज्योतिषीय दृष्टि से असर
ज्योतिषाचार्य मनीषा कौशिक का कहना है कि “यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है. कुछ राशियों के लिए यह शुभ तो कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. ग्रहण के समय किया गया दान और मंत्र जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है और नकारात्मक प्रभाव को कम करता है.”

विशेष खगोलीय संयोग
साल 2025 के खगोलीय घटनाक्रम में यह चंद्रग्रहण और 21 सितंबर को महालया अमावस्या पर लगने वाला सूर्यग्रहण विशेष रूप से उल्लेखनीय है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण का यह संयोग दुर्लभ माना जा रहा है और वैश्विक तथा स्थानीय स्तर पर इसके प्रभाव को गंभीरता से देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें- 5 सितंबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार को इन राशियों की खुलेगी किस्मत, होगा आर्थिक लाभ, पढ़ें भविष्यफल

For All Latest Updates

TAGGED:

LUNAR ECLIPSE OF 2025चंद्र ग्रहण सूतक कालCHANDRA GRAHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.