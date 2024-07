ETV Bharat / spiritual

पूजा के बाद जली हुई दीया बाती भी बदल देगी किस्मत, कूड़े में फेंकने के बजाय करें यह काम - Burnt Wick Will Change Luck

What to do with Burnt Diya Batti: बिना दीपक जलाए पूजा अधूरी होती है. इसलिए हर एक पूजा में दीपक चलाया जाता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि दीपक जलाने के बाद बुझी हुई बाती को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए और न ही इसे किसी जगह विसर्जित करना चाहिए. क्योंकि जली हुई बाती आपकी जिंदगी बदल सकती है. आईए जानते हैं दीपक की जली हुई बाती का क्या करें.

सकारात्मक ऊर्जा देती है दीपक की जली हुई बाती

पंडित शिवकुमार शर्मा शास्त्री ने बताया कि शास्त्रों में लिखा है कि दीपक की जली हुई बाती सकारात्मक ऊर्जा देती है. इसलिए इसे बेकार जगह में नहीं फेंकना चाहिए. 10 दिनों तक दीपक की जली हुई बाती को इकट्ठा करके 11 वें दिन एक दीपक में कपूर के साथ चार लोंग मिलाकर इन बाती को जलाना चाहिए और इससे निकलने वाला धुंआ पूरे घर को दिखाना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. Diya Batti Remedy for Happiness