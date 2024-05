ETV Bharat / spiritual

बुद्ध और शुक्र की युति बना रही लक्ष्मी नारायण राजयोग, जानें इस राजयोग से चमकेगा किस राशि का भाग्य - Buddh shukra yuti effects

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 28, 2024, 11:22 AM IST | Updated : May 28, 2024, 11:28 AM IST

बुद्ध और शुक्र की युति ( Etv Bharat Graphics )

महामंडलेश्वर ज्योतिष आचार्य डॉक्टर वैभव आलोनी ने बताया कि बुद्ध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है. इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि जिस राशि में इनका प्रभाव रहेगा वे धन धान्य से परिपूर्ण होंगे. सुख सुविधा और यश उन्हें प्राप्त होगा. शुक्र-बुध की युति दर्शाती है कि बुध यानी बुद्धि और वाणी का ग्रह और शुक्र यानी सौंदर्य और रिश्तों का ग्रह करीब आ रहे हैं. जब शुक्र और बुध एक साथ होते हैं तो यह युति बहुत शुभ और लाभकारी होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ग्रह एक-दूसरे की जीवंत ऊर्जा और रचनात्मकता को बढ़ाने की क्षमता के साथ कला, कौशल, संगीत और रोमांस जैसे गुणों का संचार करते हैं. इन राशियों को मिलेगा लक्ष्मी-नारायण राजयोग का फायदा



मिथुन राशि मिथुन राशि (Etv Bharat Graphics) मिथुन राशि के जातकों के लिए धनु राशि में बुध-शुक्र की युति फायदा दिलाने वाला साबित होती है. नौकरी की तलाश करने वालों को नई नौकरी के कई प्रस्ताव मिल सकते हैं. अचानक से धन लाभ की संभावना बनेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कन्या राशि कन्या राशि (Etv Bharat Graphics) कन्या राशि में बुध-शुक्र की युति से बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग जीवन में खुशियां लाएगा. इस राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है. आर्थिक लाभ हासिल करने के मौके मिलेंगे. बहुत दिनों से रुकी हुई उधारी की रकम भी वापस आने की संभावना है. मकर राशि मकर राशि (Etv Bharat Graphics) बुध-शुक्र की युति की वजह से मकर राशि के जातकों के प्रेम प्रसंग और पारिवारिक मामलों के लिए शुभ संकेत हैं. बुध और शुक्र की युति रिश्तों के मामले में सुधार करेगी और पार्टनर से मुलाकात के योग बनाएगी, जिससे रिश्ते बिगड़ने से बच जाएंगे और रुके हुए काम भी पूरे होंगे.

कुंभ राशि कुंभ राशि (Etv Bharat Graphics) कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से नौकरी पेशा लोगों को लाभ होने की उम्मीद है. नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के साथ-साथ सैलेरी में भी इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है.

