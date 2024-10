ETV Bharat / spiritual

ये है देश की सबसे महंगी लकड़ी, पूरी दुनिया में डिमांड, सोने से भी अधिक मिलते हैं भाव !

अगर की लकड़ी की कीमत: अगर की लकड़ी में फंगस डालने के बाद छाल को हटाकर राल जैसी लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है. इस प्रकार एकत्र किये गये अगर लकड़ी के टुकड़े किलो की दर से बेचे जाते हैं. यदि एक पेड़ से छह महीने में लगभग तीन किलो लकड़ी के चिप्स निकलते हैं, तो प्रति किलो कीमत एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक होती है. इस अगर की लकड़ी का उपयोग अगरवुड और धूपबत्ती बनाने में किया जाता है. मोतियों से मालाएं और कंगन बनाये जाते हैं.

70 लाख लीटर है यह तेल: कुछ लोग लकड़ी के इन टुकड़ों को जमा करते हैं और तेल इकट्ठा करते हैं. मलहम और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले इस तेल की अरब देशों में काफी मांग है. क्वालिटी के आधार पर एक लीटर तेल की कीमत 30 से 70 लाख रुपये तक होती है. फर्निचर निर्माता सुंदर फर्निचर बनाते हैं, भले ही वे ऐसा कुछ किए बिना उसे लकड़ी के रूप में बेचते हों.

अगरवुड की पत्तियां भी हैं उपयोगी: अगरवुड की लकड़ी के साथ-साथ पत्तियां भी उपयोगी होती हैं. इन्हें सुखाकर हरी चाय की पत्तियों की तरह सूखी पत्तियों और पाउडर में बदल दिया जाता है. इनसे बनी चाय सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाती है. अगर आप दिन में एक बार अगरवुड टी पीते हैं तो तनाव, पाचन और सांस संबंधी समस्याएं नियंत्रित रहेंगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी. इसलिए तेलुगू राज्यों के किसान ये सभी उत्पाद बनाकर विदेशों में निर्यात कर रहे हैं. इसीलिए कहा जाता है कि अगरवुड न केवल सुगंधों की फसल है, बल्कि नसों की भी फसल है.

अगरवुड की लकड़ी-तेल निर्यात में कोटा लागू

भारत ने वन्य जीवों और वनस्पतियों (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora-CITES) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा (आरएसटी) में एक्विलारिया मैलाकेंसिस (अगरवुड) को शामिल करने से सफलतापूर्वक रोका है. अप्रैल 2024 से CITES ने देश से अगरवुड की लकड़ी और तेल का नया निर्यात कोटा लागू कर दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक्विलारिया मैलाकेंसिस को 1994 में सीओपी9 में भारत के प्रस्ताव के आधार पर 1995 में पहली बार सीआईटीईएस के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया था. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा प्रजातियां। के पौधे के गैर-हानिकारक निष्कर्षों (एनडीएफ) के अध्ययन के आधार पर एक्विलारिया मैलाकेंसिस के लिए आरएसटी से भारत को हटाया गया था. इसके बाद मलनाड में कई निराश किसानों ने अगरवुड के पेड़ काट दिए.

बीएसआई की ओर से तैयार एनडीएफ ने सुझाव दिया कि "संरक्षित क्षेत्रों और आरक्षित वनों में मौजूदा जंगली आबादी या पौधों से पौधों की कटाई या बीज/पौधों/पौधों और अन्य प्रचारों के संग्रह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए". वहीं, एनडीएफ ने कहा कि पौधों की कटाई को घर/सामुदायिक उद्यानों, पट्टे/पट्टा भूमि पर वृक्षारोपण, निजी या सामुदायिक वृक्षारोपण, या किसी अन्य प्रकार के छोटे पैमाने/बड़े पैमाने के वृक्षारोपण से अनुमति दी जानी चाहिए. एनडीएफ द्वारा 2024-2027 के लिए अनुशंसित निर्यात कोटा अगरवुड चिप्स और पाउडर/चूरा 1,51,080 किलो/सालाना और अगरवुड तेल 7,050 किलो/वर्ष है.

निर्यात प्रतिबंध के बावजूद, भारत में अगरवुड और इसके डेरिवेटिव का अवैध व्यापार जारी है, 2017 और 2021 के बीच भारत के छह राज्यों में कथित तौर पर 1.25 टन से अधिक चिप्स और 6 लीटर तेल/डेरिवेटिव जब्त किए गए, जैसा कि ट्रैफिक की एक रिपोर्ट में बताया गया है. भारत के पास नवंबर 2021 से निर्यात कोटा था, लेकिन कई कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्पादक और किसान कानूनी रूप से अगरवुड का व्यापार करने में असमर्थ थे, जो उन्हें अनौपचारिक व्यापारियों की ओर ले गया.