आज इन राशियों की किस्मत देगी साथ, नौकरी-बिजनेस में मिलेगी सक्सेस - Horoscope today

हैदराबाद : मेष Aries आज मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में है. आपका दिन औसत फलदायी है. परिजनों के साथ बैठकर आप महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे. घर की सजावट में आपको परिवर्तन की इच्छा होगी. ऑफिस या व्यवसाय में अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. ऑफिस से संबंधित काम के लिए यात्रा करनी पडे़गी. काम का भार बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक थकान के साथ थोड़ी अस्वस्थता का अनुभव होगा. माता से लाभ होने की संभावना है.

वृषभ

Taurus आज मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में है, वृषभ राशि से चंद्रमा नवें भाव में है, आज मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में है. आज का दिन व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा प्रतीत हो रहा है. वे नई योजनाएं बना सकेंगे. नए बिजनेस में भी आर्थिक लाभ की संभावना है. विदेश में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत होने से आनंद का अनुभव करेंगे. आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. आप किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे. अत्यधिक काम के कारण आप थकान महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे.

मिथुन

Gemini आज मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में है, मिथुन राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. नकारात्मक विचारों से आज आप दूर रहें. नए काम की शुरुआत आज बिल्कुल ना करें. गुस्से की भावना को संयम में नहीं रखेंगे, वाद-विवाद बड़े झगड़ों का रूप ले सकता है. खर्च अधिक होगा. धन की कमी महसूस हो सकती है. नेगेटिव विचारों से दूर रहें. आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से राहत महसूस करेंगे. प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अच्छा है. विद्यार्थियों को अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

कर्क

Cancer आज 28 मई मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन दोस्तों और स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक गुजार सकेंगे. मनोरंजक प्रवृत्तियों में आपका ध्यान ज्यादा होगा. व्यापार में भी लाभ होने की संभावना अधिक है. भागीदारों से भी लाभ होगा. छोटी यात्रा या पर्यटन का आयोजन हो सकता है. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा है. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम फलदायक है. आपको बाहर खाने-पीने से बचना चाहिए.

सिंह

Leo आज 28 मई मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. मानसिक चिंता से मन व्यथित रहेगा. शंका और उदासी भी मन पर छाई रहेगी, इसलिए आज मन भारी रहेगा. किसी कारणवश दैनिक कामों में विघ्न आ सकते हैं. व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग आज नहीं के बराबर मिलेगा. अधिकारियों से विवाद ना करें. श्रमपूर्वक किए गए काम का परिणाम उचित नहीं मिलने से मन पर निराशा छायी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपका मतभेद भी हो सकता है.

कन्या

Virgo आज 28 मई मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है. संतान के विषय में भी आपको चिंता बनी रहेगी. निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना होगा. मन में खिन्नता का अनुभव होगा. आज बौद्धिक चर्चाओं में न उतरना आपके लिए हितकारी रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. दोपहर के बाद कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छा समय रहेगा. सहकर्मी आपके काम में मदद करेंगे.

तुला

Libra आज 28 मई मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आप शारीरिक रूप से शिथिलता और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता होगी. स्थायी संपत्ति से संबंधित कामों में सावधानी बरतें. कहीं घूमने जाने की योजना को आज हर संभव टालने का प्रयास करें. पारिवारिक वातावरण में कलह हो सकता है. सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ सकता है. विवाद टालें. हो सके तो आज ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें.

वृश्चिक

Scorpio आज मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में है, आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. कार्य सफलता, आर्थिक लाभ और भाग्यवृद्धि के लिए अच्छा दिन है. नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. भाई- बंधुओं का व्यवहार आज अधिक सहयोगपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन होने से मन आनंद का अनुभव करेगा. कोई छोटी यात्रा होगी. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आपके लिए समय लाभ का है. विद्यार्थियों का मन भी आज पढ़ाई में लगेगा.

धनु

Sagittarius आज 28 मई मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपका आज का दिन मध्यम फलदायी साबित होगा. परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी पैदा होने के कारण मनमुटाव होगा. आज आपके व्यवहार में दृढ़ता कम होने से कोई भी निर्णय तेजी से नहीं ले सकेंगे. आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. व्यर्थ धन खर्च और कार्यभार आपके मन को चितिंत रखेंगे. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. हो सकता है आपको आज अपना टारगेट पूरा करने में दूसरों से मदद लेने की जरूरत पड़ जाएं.

मकर

Capricorn आज 28 मई मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज दिन की शुरुआत ईश्वर स्मरण से होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा. मित्रों, स्नेहीजनों से आपको उपहार प्राप्त होगा. नौकरी और व्यापार के स्थान पर आपका प्रभाव बना रहेगा. आपके काम से अधिकारी संतुष्ट होंगे. आपके काम आज सरलता से पूरे होंगे. आप अनुकूल स्थिति का लाभ ले सकेंगे. मानसिक रूप से शांति बनी रहेगी. शारीरिक कष्ट दूर होंगे. हालांकि फिर भी आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.

कुंभ

Aquarius आज 28 मई मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज किसी का पक्ष ना लें. पैसे के लेन-देन से परहेज करें. खर्च में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिजनों के साथ वाद-विवाद से बचें. किसी के साथ गलतफहमी होने से झगड़ा होगा. क्रोध को नियंत्रण में रखना पड़ेगा. ऐसा न हो कि किसी का भला करने में आफत को गले लगा बैठे. दुर्घटना होने का भय रहेगा. आपको वाहन आदि का उपयोग बेहद ध्यान से करना चाहिए. प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन औसत फलदायी है.

मीन

Pisces आज मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में है, आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज आपके लिए लाभदायक दिन है. नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा. बुजुर्ग का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा. मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा. नए मित्र बनेंगे. इनसे मित्रता भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी. मांगलिक अवसरों पर जाना होगा. मित्रों के साथ किसी पर्यटनस्थल की सैर कर सकते हैं. संतान और पत्नी से शुभ समाचार मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ होगा.