9 सितंबर 2025 का पंचांग: पितृपक्ष का आज तीसरा दिन, राहुकाल का रखें ध्यान

आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि तीर्थयात्रा के लिए अच्छी है. विस्तार से जानिए.

TUESDAY 9TH SEPTEMBER 2025 PANCHANG
मंगलवार 9 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 12:03 AM IST

हैदराबाद: आज 09 सितंबर, 2025 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

9 सितंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  6. योग : गंड
  7. नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : मीन
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : सुबह 06:24 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:49 बजे
  13. चंद्रोदय : रात 07.31 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 07.28 बजे
  15. राहुकाल : 15:43 से 17:16
  16. यमगंड : 11:03 से 12:36

देवताओं की स्थापना के लिए अनुकूल है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता हैं. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह, या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:43 से 17:16 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

आज 9 सितंबर 2025 का पंचांगमंगलवार 9 सितंबर 2025 का पंचांगTODAYS 9TH SEPTEMBER 2025 PANCHANGTUESDAY 9TH SEPTEMBER 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 9TH SEPT 2025

