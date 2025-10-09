ETV Bharat / spiritual

9 अक्टूबर 2025 का पंचांग: भरणी नक्षत्र में किसी को ना दें पैसा उधार, वरना डूब जाएगा, जानें शुभ पहर

कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि कलात्मक गतिविधियों और नए निर्माण के लिए उपयुक्त है. विस्तार से जानें.

THURSDAY 9TH OCTOBER 2025 PANCHANG
गुरुवार 9 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 09 अक्टूबर, 2025 गुरुवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि हैं. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है.

9 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : कार्तिक
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतीया
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष तृतीया
  6. योग : वज्र
  7. नक्षत्र : भरणी
  8. करण : वणिज
  9. चंद्र राशि : मेष
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:33 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:19 बजे
  13. चंद्रोदय : शाम 07.22 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 08.35 बजे
  15. राहुकाल : 13:54 से 15:23
  16. यमगंड : 06:33 से 08:01

शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम और शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवा बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. इस नक्षत्र में हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने आदि कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:54 से 15:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

