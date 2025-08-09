Essay Contest 2025

आज 9 अगस्त 2025 का पंचांग: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर मनाएं रक्षा बंधन, शुभ पहर का रखें ध्यान - AAJ KA PANCHANG 9TH AUG 2025

आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज की तिथि उत्तम है. भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधते समय बहनें राहुकाल देख लें.

SATURDAY 9TH AUGUST 2025 PANCHANG
Published : August 9, 2025 at 12:03 AM IST

हैदराबाद: आज 09 अगस्त, 2025 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. आज रक्षाबंधन है. पूर्णिमा तिथि दोपहर 01.24 बजे तक है.

9 अगस्त का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष पूर्णिमा
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : पूर्णिमा
  6. योग : सौभाग्य
  7. नक्षत्र : श्रवण
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : मकर
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : सुबह 06:13 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 07:16 बजे
  13. चंद्रोदय : शाम 07.21 बजे
  14. चंद्रास्त : चंद्रास्त नहीं
  15. राहुकाल : 09:29 से 11:07
  16. यमगंड : 14:22 से 16:00

यात्रा आदि के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि हैं और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति के किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:29 से 11:07 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

