8 सितंबर 2025 का पंचांग: आज से शुरू हो रहे पितृपक्ष, भूलकर भी ना करें कोई बड़ा शुभ काम

आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए अच्छी है. जानें कब है राहुकाल.

MONDAY 8TH SEPTEMBER 2025 PANCHANG
सोमवार 8 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
हैदराबाद: आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए. आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है.

8 सितंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : आश्विन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  • दिन : सोमवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  • योग : धृति
  • नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : कुंभ
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:23 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:50 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 06.58 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 06.24 बजे
  • राहुकाल : 07:57 से 09:30
  • यमगंड : 11:03 से 12:37

शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:57 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

