8 अक्टूबर 2025 का पंचांग: कार्तिक महीने की द्वितिया तिथि पर करें ये काम, होगा लाभ

कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि तीर्थयात्रा और नए भवन निर्माण के लिए उपयुक्त और अच्छी है.

बुधवार 8 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 12:03 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है.

8 अक्टूबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : कार्तिक
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  • योग : व्याघात
  • नक्षत्र : अश्विनी
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : मेष
  • सूर्य राशि : कन्या
  • सूर्योदय : सुबह 06:33 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:20 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 6.39 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 07.23 बजे
  • राहुकाल : 12:27 से 13:55
  • यमगंड : 08:01 से 09:30

धार्मिक गतिविधियों के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे. नक्षत्र गणना में अश्विनी पहला नक्षत्र है. इसका विस्तार मेष राशि में 0 से 13.2 डिग्री तक होता है. इसके देवता अश्विनी कुमार हैं, जो जुड़वा देवता हैं और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हैं. इसका स्वामी ग्रह केतु है. यह नक्षत्र यात्रा करने, हीलिंग, ज्वेलरी बनाने, अध्ययन की शुरुआत, वाहन खरीदने/बेचने के लिए अच्छा माना जाता है. नक्षत्र का वर्ण हल्का और तेज होता है. खेल, सजावट और ललित कला, व्यापार, खरीदारी, शारीरिक व्यायाम, गहने पहनने और निर्माण या व्यापार शुरू करने, शिक्षा और शिक्षण, दवाएं लेने, ऋण देने और लेने, धार्मिक गतिविधियों, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने के लिए भी इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:27 से 13:55 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

