आज 8 अगस्त 2025 का पंचांग: शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, करें मां लक्ष्मी की पूजा - AAJ KA PANCHANG 8TH AUGUST 2025

श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान रुद्र का शासन है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करना लाभदायक होता है.

FRIDAY 8TH AUGUST 2025 PANCHANG
शुक्रवार 8 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 12:03 AM IST

हैदराबाद: आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. यह तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करना सबसे अच्छा होता है. आज वरलक्ष्मी व्रत है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

8 अगस्त का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • योग : प्रीति
  • नक्षत्र : उत्तराषाढा
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : सुबह 06:12 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 07:17 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 06.42 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 05.28 बजे (9 अगस्त)
  • राहुकाल : 11:06 से 12:45
  • यमगंड : 16:01 से 17:39

पूजा और मंदिर निर्माण के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:06 से 12:45 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

