7 सितंबर 2025 का पंचांग: रविवार की तिथि पर करें मां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की पूजा, मिलेगा लाभ
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुभ समारोह के लिए अच्छी है. जानें कब है राहुकाल और शुभ पहर.
Published : September 7, 2025 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 07 सितंबर, 2025 रविवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.
7 सितंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : शुक्ल पक्ष पूर्णिमा
- दिन : रविवार
- तिथि : पूर्णिमा
- योग : सुकर्म
- नक्षत्र : शतभिषा
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : सुबह 06:23 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:51 बजे
- चंद्रोदय : शाम 06.26 बजे
- चंद्रास्त : चंद्रास्त नहीं
- राहुकाल : 17:18 से 18:51
- यमगंड : 12:37 से 14:11
यात्रा के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:18 से 18:51 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.