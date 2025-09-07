ETV Bharat / spiritual

7 सितंबर 2025 का पंचांग: रविवार की तिथि पर करें मां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की पूजा, मिलेगा लाभ

रविवार 7 सितंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 07 सितंबर, 2025 रविवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. 7 सितंबर का पंचांग