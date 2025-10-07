ETV Bharat / spiritual

7 अक्टूबर 2025 का पंचांग: आश्विन पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग, इस समय करें पूजा

आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुभ समारोह के लिए अच्छी है. राहुकाल से बचकर रहें.

TUESDAY 7TH OCTOBER 2025 PANCHANG
मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. आज आश्विन पूर्णिमा है. पूर्णिमा तिथि सुबह 9.16 बजे तक है. इसके बाद प्रतिपदा शुरू हो रही है. प्रतिपदा तिथि 8 अक्टूबर सुबह 05.53 बजे तक ही है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग भी बना रहा है.

7 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : पूर्णिमा
  6. योग : ध्रुव
  7. नक्षत्र : रेवती
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : मीन
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:32 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:21 बजे
  13. चंद्रोदय : शाम 06.21 बजे
  14. चंद्रास्त : चंद्रास्त नहीं
  15. राहुकाल : 15:24 से 16:53
  16. यमगंड : 10:58 से 12:27

व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता पूषा हैं. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:24 से 16:53 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

7 अक्टूबर 2025 का पंचांगमंगलवार 7 अक्टूबर 2025 का पंचांगTODAYS 7TH OCTOBER 2025 KA PANCHANGTUESDAY 7TH OCTOBER 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 7TH OCT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.