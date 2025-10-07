ETV Bharat / spiritual

7 अक्टूबर 2025 का पंचांग: आश्विन पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग, इस समय करें पूजा

मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

October 7, 2025

हैदराबाद: आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. आज आश्विन पूर्णिमा है. पूर्णिमा तिथि सुबह 9.16 बजे तक है. इसके बाद प्रतिपदा शुरू हो रही है. प्रतिपदा तिथि 8 अक्टूबर सुबह 05.53 बजे तक ही है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग भी बना रहा है. 7 अक्टूबर का पंचांग