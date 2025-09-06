ETV Bharat / spiritual

6 सितंबर 2025 का पंचांग: आज अनंत चतुर्दशी पर करें भगवान गणेश का विसर्जन

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ऊर्जा से करें भगवान की पूजा. मनोकामना होगी पूरी. विस्तार से पढ़ें.

SATURDAY 6TH SEPT 2025 PANCHANG
शनिवार 6 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
हैदराबाद: आज 06 सितंबर, 2025 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करने सबसे अच्छा होता है. आज अनंत चतुर्दशी है.

6 सितंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी
  • योग : अतिगंड
  • नक्षत्र : धनिष्ठा
  • करण : गर
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:23 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:52 बजे
  • चंद्रोदय : शाम 05.52 बजे
  • चंद्रास्त : सुबह 05.19 बजे (7 सितंबर)
  • राहुकाल : 09:30 से 11:04
  • यमगंड : 14:11 से 15:45

आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. मकर राशि में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:30 से 11:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

