ETV Bharat / spiritual

5 अक्टूबर 2025 का पंचांग: रविवार को बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, इस समय भूलकर ना करें पूजा

शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कर्मकांड के लिए अच्छी है. विस्तार से जानिए राहुकाल और शुभ पहर.

SUNDAY 5TH OCTOBER 2025 PANCHANG
रविवार 5 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 05 अक्टूबर, 2025 रविवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव और कामदेव का शासन है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है.

5 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
  6. योग : गंड
  7. नक्षत्र : शतभिषा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:32 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:23 बजे
  13. चंद्रोदय : शाम 04.54 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 05.08 बजे (6 अक्टूबर)
  15. राहुकाल : 16:54 से 18:23
  16. यमगंड : 12:27 से 13:56

यात्रा के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:54 से 18:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

5 अक्टूबर 2025 का पंचांगरविवार 5 अक्टूबर 2025 का पंचांगTODAYS 5TH OCTOBER 2025 PANCHANGSUNDAY 5TH OCTOBER 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 5TH OCT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.