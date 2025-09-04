हैदराबाद: आज 04 सितंबर, 2025 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज एकादशी व्रत का पारण है.

4 सितंबर का पंचांग

विक्रम संवत : 2081

मास : भाद्रपद

पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वादशी

दिन : गुरुवार

तिथि : शुक्ल पक्ष द्वादशी

योग : सौभाग्य

नक्षत्र : उत्तराषाढा

करण : बव

चंद्र राशि : मकर

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : सुबह 06:22 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:54 बजे

चंद्रोदय : शाम 04.36 बजे

चंद्रास्त : सुबह 03.10 बजे (5 सितंबर)

राहुकाल : 14:12 से 15:46

यमगंड : 06:22 से 07:56

कर्मकांड आदि के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह, या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:12 से 15:46 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.