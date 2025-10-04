ETV Bharat / spiritual

4 अक्टूबर 2025 का पंचांग: शनि प्रदोष व्रत पर त्रिपुष्कर योग योग, मिलेगा भगवान का आर्शीवाद

शनिवार 4 अक्टूबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 4, 2025 at 12:03 AM IST 1 Min Read

हैदराबाद: आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज पापांकुशा एकादशी का पारण है. आज शनि त्रयोदशी और शनि प्रदोष व्रत भी है. आज त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है. 4 अक्टूबर का पंचांग :