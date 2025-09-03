ETV Bharat / spiritual

3 सितंबर 2025 का पंचांग: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी पर करें पालनहार श्री विष्णु की पूजा, मनोकामना होगी पूरी - AAJ KA PANCHANG 3RD SEPT 2025

आज की तिथि पर के रक्षक भगवान विष्णु हैं. आज का दिन स्व नियंत्रण और उपवास के लिए अच्छा है. विस्तार से जानें.

हैदराबाद: आज 03 सितंबर, 2025 बुधवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु हैं. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

3 सितंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी
  6. योग : आयुष्मान
  7. नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  8. करण : वणिज
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : सुबह 06:22 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:55 बजे
  13. चंद्रोदय : दोपहर 03.51 बजे
  14. चंद्रास्त : देर रात 02.07 बजे (4 सितंबर )
  15. राहुकाल : 12:38 से 14:12
  16. यमगंड : 07:56 से 09:30

किसी बड़े काम की तैयारी के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र और देवता वरुण हैं. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:38 से 14:12 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

