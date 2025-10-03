ETV Bharat / spiritual

3 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पापांकुशा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा

शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है. इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. 3 अक्टूबर का पंचांग