30 सितंबर 2025 का पंचांग: दुर्गा अष्टमी पर करें संधि पूजा, मां का मिलेगा आशीर्वाद

आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर पितृों की भी पूजा कर सकते हैं. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

मंगलवार 30 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 30 सितंबर, 2025 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है. आज दुर्गा अष्टमी है. आज संधि पूजा भी है.

30 सितंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : आश्विन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  • योग : शोभन
  • नक्षत्र : मूल
  • करण : बव
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : कन्या
  • सूर्योदय : सुबह 06:30 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:28 बजे
  • चंद्रोदय : दोपहर 01.42 बजे
  • चंद्रास्त : रात 11.52 बजे
  • राहुकाल : 15:28 से 16:58
  • यमगंड : 10:59 से 12:29

इस नक्षत्र में हर तरह के शुभ कार्य से करें परहेज
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति और शासक ग्रह केतु हैं. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:28 से 16:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

