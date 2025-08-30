हैदराबाद: आज 30 अगस्त, 2025 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज ललिता सप्तमी है. आज त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है.

30 अगस्त का पंचांग

विक्रम संवत : 2081 मास : भाद्रपद पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन : शनिवार तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी योग : एन्द्र नक्षत्र : विशाखा करण : गर चंद्र राशि : तुला सूर्य राशि : सिंह सूर्योदय : सुबह 06:20 बजे सूर्यास्त : शाम 06:59 बजे चंद्रोदय : दोपहर 12.14 बजे चंद्रास्त : रात 10.38 बजे राहुकाल : 09:30 से 11:05 यमगंड : 14:14 से 15:49

दैनिक महत्व की गतिविधियों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति और देवता सतराग्नि हैं, जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:30 से 11:05 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.