2 सितंबर 2025 का पंचांग: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर करें ज्येष्ठ गौरी व्रत का विसर्जन, होगा लाभ - AAJ KA PANCHANG 2ND SEPT 2025

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शुभ समारोह के लिए अच्छी है. इसके साथ-साथ नए भवन के उद्घाटन के लिए दिन अच्छा है.

TUESDAY 2ND SEPTEMBER 2025 PANCHANG
मंगलवार 2 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 02 सितंबर, 2025 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है. आज ज्येष्ठ गौरी व्रत का विसर्जन है. आज रवि योग बन रहा है.

2 सितंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी
  • योग : प्रीति
  • नक्षत्र : मूल
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:21 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:56 बजे
  • चंद्रोदय : दोपहर 03.21 बजे
  • चंद्रास्त : देर रात 01.07 बजे (3 सितंबर)
  • राहुकाल : 15:47 से 17:22
  • यमगंड : 11:04 से 12:39

इस नक्षत्र में शुभ कार्यों से बचें
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति और शासक ग्रह केतु हैं. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:47 से 17:22 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

