2 अक्टूबर 2025 का पंचांग: आज मनाएं विजयादशमी का पर्व, जानिए शुभ पहर और राहु काल

हैदराबाद: आज 02 अक्टूबर, 2025 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है. आज विजयदशमी है. आज मशहूर मैसूर दसरा भी है.

विक्रम संवत : 2081

मास : आश्विन

पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी

दिन : गुरुवार

तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी

योग : सुकर्म

नक्षत्र : उत्तराषाढा

करण : तैतिल

चंद्र राशि : मकर

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : सुबह 06:31 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:26 बजे

चंद्रोदय : दोपहर 03.09 बजे

चंद्रास्त : देर रात 01.56 बजे (3 अक्टूबर)

राहुकाल : 13:58 से 15:27

यमगंड : 06:31 से 08:00

स्थायी सफलता वाले कार्य के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, और इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:58 से 15:27 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.