29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

हैदराबाद: आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2081 मास : आश्विन पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी योग : सौभाग्य नक्षत्र : मूल करण : वणिज चंद्र राशि : धनु सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : सुबह 06:30 बजे सूर्यास्त : शाम 06:29 बजे चंद्रोदय : अपराह्न 12.51 बजे चंद्रास्त : रात 10.55 बजे राहुकाल : 08:00 से 09:30 यमगंड : 10:59 से 12:29

इस नक्षत्र में शुभ कार्य से करें परहेज

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे। यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति और शासक ग्रह केतु हैं. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:00 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा। इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.