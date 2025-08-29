ETV Bharat / spiritual

29 अगस्त 2025 का पंचांग: रवि योग पर करें धन की देवी मां लक्ष्मी की आराधना, होगी कृपा - AAJ KA PANCHANG 29TH AUG 2025

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय का अधिकार है. यह दिन संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है.

FRIDAY 29TH AUGUST 2025 PANCHANG
शुक्रवार 29 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद: आज 29 अगस्त, 2025 शुक्रवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.आज रवि योग बन रहा है.

29 अगस्त का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • योग : ब्रह्म
  • नक्षत्र : स्वाति
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:20 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 07:00 बजे
  • चंद्रोदय : पूर्वाह्न 11.18 बजे
  • चंद्रास्त : रात 10.00 बजे
  • राहुकाल : 11:05 से 12:40
  • यमगंड : 15:50 से 17:25

अस्थायी प्रकृति के कार्य के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इस नक्षत्र के शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:05 से 12:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

हैदराबाद: आज 29 अगस्त, 2025 शुक्रवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.आज रवि योग बन रहा है.

29 अगस्त का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • योग : ब्रह्म
  • नक्षत्र : स्वाति
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:20 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 07:00 बजे
  • चंद्रोदय : पूर्वाह्न 11.18 बजे
  • चंद्रास्त : रात 10.00 बजे
  • राहुकाल : 11:05 से 12:40
  • यमगंड : 15:50 से 17:25

अस्थायी प्रकृति के कार्य के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इस नक्षत्र के शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:05 से 12:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 29 अगस्त 2025 का पंचांगशुक्रवार 29 अगस्त 2025 का पंचांगTODAYS 29TH AUGUST 2025 PANCHANGFRIDAY 29TH AUGUST 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 29TH AUG 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.