हैदराबाद: आज 29 अगस्त, 2025 शुक्रवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.आज रवि योग बन रहा है.
29 अगस्त का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- योग : ब्रह्म
- नक्षत्र : स्वाति
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : तुला
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : सुबह 06:20 बजे
- सूर्यास्त : शाम 07:00 बजे
- चंद्रोदय : पूर्वाह्न 11.18 बजे
- चंद्रास्त : रात 10.00 बजे
- राहुकाल : 11:05 से 12:40
- यमगंड : 15:50 से 17:25
अस्थायी प्रकृति के कार्य के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इस नक्षत्र के शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:05 से 12:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.