28 अगस्त 2025 का पंचांग: स्कंद षष्ठी पर करें मां की आराधना, ललिता त्रिपुर सुंदरी तिथि की रक्षक - AAJ KA PANCHANG 28TH AUG 2025

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर शुभ कार्यों करें. मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

THURSDAY 28TH AUGUST 2025 PANCHANG
गुरुवार 28 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद: आज 28 अगस्त, 2025 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक हैं. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है. आज स्कंद षष्ठी है.

28 अगस्त का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
  6. योग : शुक्ल
  7. नक्षत्र : चित्रा
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : तुला
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : सुबह 06:20 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 07:01 बजे
  13. चंद्रोदय : पूर्वाह्न 10.22 बजे
  14. चंद्रास्त : रात 09.27 बजे
  15. राहुकाल : 14:15 से 15:50
  16. यमगंड : 06:20 से 07:55

यात्रा के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:15 से 15:50 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

