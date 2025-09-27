ETV Bharat / spiritual

27 सितंबर 2025 का पंचांग: आज है स्कंद षष्ठी, राहुकाल को छोड़कर करें शुभ कार्य

हैदराबाद: आज 27 सितंबर, 2025 शनिवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक है. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है. आज स्कंद षष्ठी है. पंचमी तिथि दोपहर 12.03 बजे तक है.

विक्रम संवत : 2081 मास : आश्विन पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी दिन : शनिवार तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी योग : प्रीति नक्षत्र : अनुराधा करण : बलव चंद्र राशि : वृश्चिक सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : सुबह 06:29 बजे सूर्यास्त : शाम 06:31 बजे चंद्रोदय : सुबह 11.01 बजे चंद्रास्त : रात 09.15 बजे राहुकाल : 09:30 से 11:00 यमगंड : 14:00 से 15:30

कृषि कार्य और यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि और देवता मित्र देव हैं, जो 12 आदित्यों में से एक है. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:30 से 11:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.