25 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, मिलेगा शुभ फल

हैदराबाद: आज 25 सितंबर, 2025 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए. आज विनायक चतुर्थी है.

विक्रम संवत : 2081 मास : आश्विन पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया दिन : गुरुवार तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया योग : वैधृति नक्षत्र : स्वाति करण : गर चंद्र राशि : तुला सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : सुबह 06:28 बजे सूर्यास्त : शाम 06:33 बजे चंद्रोदय : सुबह 09.08 बजे चंद्रास्त : रात 07.59 बजे राहुकाल : 14:01 से 15:32 यमगंड : 06:28 से 07:59

यात्रा के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:01 से 15:32 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.