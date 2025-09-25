ETV Bharat / spiritual

25 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, मिलेगा शुभ फल

आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गृह प्रवेश और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ है. आज विनायक चतुर्थी भी है.

THURSDAY 25TH SEPT 2025 PANCHANG
गुरुवार 25 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 25 सितंबर, 2025 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए. आज विनायक चतुर्थी है.

25 सितंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया
  6. योग : वैधृति
  7. नक्षत्र : स्वाति
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : तुला
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:28 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:33 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 09.08 बजे
  14. चंद्रास्त : रात 07.59 बजे
  15. राहुकाल : 14:01 से 15:32
  16. यमगंड : 06:28 से 07:59

यात्रा के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:01 से 15:32 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 25 सितंबर 2025 का पंचांगगुरुवार 25 सितंबर 2025 का पंचांगTODAYS 25TH SEPT 2025 PANCHANGTHURSDAY 25TH SEPT 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 25TH SEPT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.