25 अगस्त 2025 का पंचांग: सोमवार को शुभ पहर में करें चंद्र दर्शन, मिलेगी भोलेनाथ की कृपा - AAJ KA PANCHANG 25TH AUG 2025

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर विवाद और तकरार से बचना चाहिए. वहीं, देवताओं की स्थापना के लिए दिन शुभ है.

MONDAY 25TH AUGUST 2025 PANCHANG
सोमवार 25 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 12:05 AM IST

हैदराबाद: आज 25 अगस्त, 2025 सोमवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

25 अगस्त का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  • दिन : सोमवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : उत्तरा फाल्गुनी
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : सिंह
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:19 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 07:03 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 07.39 बजे
  • चंद्रास्त : रात 08.01 बजे
  • राहुकाल : 07:54 से 09:30
  • यमगंड : 11:05 से 12:41

पढ़ाई शुरू करने के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिए हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:54 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

