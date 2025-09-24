ETV Bharat / spiritual

24 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के तीसरे दिन करें मां चंद्रघंटा की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ पहर

हैदराबाद: आज 24 सितंबर, 2025 बुधवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण और कलात्मक कार्यों के लिए यह शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.

विक्रम संवत : 2081

मास : आश्विन

पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया

दिन : बुधवार

तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया

योग : एन्द्र

नक्षत्र : चित्रा

करण : तैतिल

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : सुबह 06:28 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:34 बजे

चंद्रोदय : सुबह 08.13 बजे

चंद्रास्त : शाम 07.27 बजे

राहुकाल : 12:31 से 14:02

यमगंड : 07:59 से 09:30

यात्रा के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:31 से 14:02 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.