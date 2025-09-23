ETV Bharat / spiritual

23 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के दूसरे दिन करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, होगा लाभ

आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देवताओं की स्थापना के लिए शुभ है. आज चंद्र दर्शन करें. विस्तार से पढ़े.

TUESDAY 23RD SEPT 2025 PANCHANG
मंगलवार 23 सितंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 23 सितंबर, 2025 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज चंद्र दर्शन है. आज द्विपुष्कर योग भी बन रहा है.

23 सितंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : आश्विन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  6. योग : ब्रह्म
  7. नक्षत्र : हस्त
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : सुबह 06:28 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:35 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 07.19 बजे
  14. चंद्रास्त : शाम 06.58 बजे
  15. राहुकाल : 15:33 से 17:04
  16. यमगंड : 11:00 से 12:31

उद्योग, यात्रा और शिक्षा शुरू करने के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों से मिलने आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:33 से 17:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 23 सितंबर 2025 का पंचांगमंगलवार 23 सितंबर 2025 का पंचांगTODAYS 23RD SEPT 2025 PANCHANGTUESDAY 23RD SEPT 2025 PANCHANGAAJ KA PANCHANG 23RD SEPT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.