आज 23 अगस्त 2025 का पंचांग: भाद्रपद की अमावस्या पर मां काली का शासन, ना करें कोई नई शुरुआत - AAJ KA PANCHANG 23RD AUG 2025

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि नई को पूर्वजों की पूजा करने का विधान है. उनको याद करने से आशीर्वाद मिलता है.

SATURDAY 23RD AUGUST 2025 PANCHANG
शनिवार 23 अगस्त 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
हैदराबाद: आज 23 अगस्त, 2025 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती हैं. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज भाद्रपद अमावस्या है.

23 अगस्त का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष अमावस्या
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : अमावस्या
  • योग : परिध
  • नक्षत्र : मघा
  • करण : नाग
  • चंद्र राशि : सिंह
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : सुबह 06:18 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 07:05 बजे
  • चंद्रोदय : चंद्रोदय नहीं
  • चंद्रास्त : रात 07.04 बजे
  • राहुकाल : 09:30 से 11:06
  • यमगंड : 14:17 से 15:53

इस नक्षत्र में यात्रा से बचें
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण और नक्षत्र स्वामी केतु हैं. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:30 से 11:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

