21 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्व पितृ अमावस्या पर करें पितरों का तर्पण, मिलेगा मोक्ष

रविवार 21 सितंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 21, 2025 at 12:02 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: आज 21 सितंबर, 2025 रविवार, के दिन आश्विन महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का यह एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज सर्व पितृ अमावस्या है. इसे दर्श अमावस्या भी कहते हैं. 21 सितंबर का पंचांग