हैदराबाद: आज 21 अगस्त, 2025 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन हैं. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है. आज मासिक शिवरात्रि है. इसके साथ ही आज गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि जैसे कई योग भी बन रहे हैं.

21 अगस्त का पंचांग

विक्रम संवत : 2081

मास : भाद्रपद

पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी

दिन : गुरुवार

तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी

योग : व्यतिपात

नक्षत्र : पुष्य

करण : वणिज

चंद्र राशि : कर्क

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : सुबह 06:17 बजे

सूर्यास्त : शाम 07:07 बजे

चंद्रोदय : तड़के 04.41 बजे (22 अगस्त)

चंद्रास्त : शाम 05.54 बजे

राहुकाल : 14:18 से 15:54

यमगंड : 06:17 से 07:54

शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति हैं और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:18 से 15:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.