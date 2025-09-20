ETV Bharat / spiritual

20 सितंबर 2025 का पंचांग: आज के दिन ना करें कोई शुभ कार्य, वरना भुगतना होगा दुष्परिणाम

हैदराबाद: आज 20 सितंबर, 2025 शनिवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. इस दिन विवाह या शुभ समारोह नहीं करना चाहिए.

विक्रम संवत : 2081

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

दिन : शनिवार

तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

योग : साध्य

नक्षत्र : मघा

करण : विष्टि

चंद्र राशि : सिंह

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : सुबह 06:27 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:38 बजे

चंद्रोदय : सुबह 05.30 बजे (21 सितंबर)

चंद्रास्त : शाम 05.35 बजे

राहुकाल : 09:30 से 11:01

यमगंड : 14:04 से 15:35

किसी भी तरह के शुभ कार्य और यात्रा से करें परहेज

आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण और नक्षत्र स्वामी केतु हैं. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन देने या लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:30 से 11:01 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.